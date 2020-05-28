Роскачество выявило в сметане следы антибиотиков и растительные жиры

Повторное исследование сметаны, которое провели эксперты Роскачества, показало, что не все производители могут из года в год выпускать продукт высокого качества. Эксперты проверили сметану на содержание потенциально небезопасных веществ (свинец, кадмий, мышьяк, ртуть, ГМИ, тетрациклин, стрептомицин, доксициклин и др.), на микробиологическую безопасность (группы бактерий кишечной палочки, дрожжи и плесени, сальмонеллу), качество сметаны (содержание в ней антибиотиков, сухого молока, растительных жиров и прочих компонентов), органолептические показатели (оценили цвет, вкус, запах и консистенцию продукта).

В результате выяснилось, что пять из семи исследованных товаров соответствуют всем требованиям законодательства и опережающим требованиям стандарта Роскачества. Производители устранили ранее выданные им замечания и теперь их продукты могут претендовать на присвоение российского Знака качества.

А вот у сметаны, которая выпускается под торговой маркой "Благода", ранее рейтинг был пять баллов. Но повторное исследование показало, что в сметане превышает допустимые нормы содержание дрожжей, присутствует антибиотик доксициклин, а также растительные жиры. Производитель мог внести их в состав с целью удешевления продукции. Этот товар является уже не сметаной, а сметанным продуктом. Поэтому рейтинг "Благоды" был обнулен.

Ухудшилось качество сметаны под торговой маркой "Домик в деревне". Раньше у сметаны этой популярной марки рейтинг составлял почти 5 баллов (4,984). Однако теперь в ней был выявлен антибиотик хлортетрациклин в следовых количествах (1,8 мг/кг). Следы антибиотика допустимы нормативами технических регламентов. Законодательно производитель ничего не нарушил. Но по опережающим требованиям Роскачества антибиотики, даже в следовых количествах, в продукции недопустимы. Новый рейтинг сметаны "Домик в деревне составил 4,48 балла из 5 возможных. Подробнее о результатах тестирования сметаны можно прочесть здесь.