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28.05.2020 20:30
Рубрика: Общество
Проект: Фонд инфраструктурных и образовательных программ

"РОСНАНО" поставит 50 тысяч высокоточных тестов на COVID-19 в Дагестан

Текст: Евгения Мамонова
Первая партия из 20 тысяч высокоточных генетических тестов на коронавирусную инфекцию COVID-19 уже поступила в Республику Дагестан. Глава "РОСНАНО" Анатолий Чубайс, который прибыл в регион по приглашению руководителя Республики Владимира Васильева, лично передал первую партию тестов медикам Республиканского диагностического центра Махачкалы, на базе которой находится ПЦР-лаборатория. Всего компания планирует поставить в Дагестан 50 тысяч тестов собственного производства.
Тест-система "CoV-2-Тест" компании "ТестГен" Фото: Пресс служба компании "ТестГен" Тест-система "CoV-2-Тест" компании "ТестГен" Фото: Пресс служба компании "ТестГен"
Тест-система "CoV-2-Тест" компании "ТестГен" Фото: Пресс служба компании "ТестГен"

На сегодняшний день республика занимает шестое место в списке регионов с самым большим числом заболевших коронавирусной инфекцией. "В Дагестане сложилась непростая эпидемиологическая ситуация, - подчеркнул Анатолий Чубайс. - Именно поэтому "РОСНАНО" направило в республику крупную партию высокоточных тестов, разработку и массовое производство которых оперативно организовал наш ульяновский проект "ТестГен". Тест-система позволяет в условиях стандартных ПЦР-лабораторий за два часа сделать сразу 96 анализов".

Фото: Пресс-служба Роснано

По словам главы Роснано, на закупку тест-систем "ТестГен" были направлены средства, собранные сотрудниками, а также средства, выделенные компанией на благотворительную помощь.

"Я благодарен сотрудникам Группы "РОСНАНО", которые пожертвовали личные средства на закупку первой партии тестов для Дагестана, - отметил Анатолий Чубайс. - Надеемся, что наша помощь поможет ускорить выявление заболеваний COVID-19 и затормозить скорость распространения вируса".

Тесты, переданные Республике Дагестан - инновационная разработка отечественных ученых, а точнее компании "ТестГен" из Ульяновского наноцентра ULNANOTECH, который входит в инвестиционную сеть Фонда инфраструктурных и образовательных программ Группы "РОСНАНО". Тест-система способна показывать наличие или отсутствие РНК SARS-CoV-2 на самых ранних стадиях и с высокой точностью - более 96%. Кроме того, результат теста можно получить всего через два часа.

Встреча Анатолия Чубайса и Нюты Федермессер с медиками Республиканского диагностического центра Махачкалы Фото: Пресс-служба Роснано

Российская тест-система получила не только отечественный, но и европейский сертификаты соответствия, что говорит о ее высоком качестве. Кроме того, сейчас компания-производитель тестов трудится над разработкой автоматизации процесса проведения лабораторного анализа, что позволяет исключить одну из главных причин "ложноположительных и ложноотрицательных результатов - "человеческий фактор".

Встреча Анатолия Чубайса и Нюты Федермессер с медиками Республиканского диагностического центра Махачкалы Фото: Пресс-служба Роснано

На сегодняшний день компания "ТестГен" способна производить 1-1,5 млн тестов в месяц. В перспективе это количество может быть увеличено до 2 млн тестов.

Средства, выделенные на закупку тест-систем для Республики Дагестан - это далеко не единственная благотворительная акция компании "РОСНАНО", направленная на борьбу с коронавирусной инфекцией. Ранее компания выделила 4 млн рублей Национальной ассоциации экспертов в области первичных иммунодефицитов (НАЭПИД) на поддержку клинического исследования, направленного на изучение состояния системы свертывания крови у пациентов с COVID-19. Как известно, вирус вызывает нарушение свертываемости крови, что делает протекание болезни более тяжелым. Выявить эти нарушения на ранней стадии позволяет разработанный портфельной компанией "РОСНАНО" сверхчувствительный тест "Тромбодинамика", способный выявить нарушения свертывания крови и помочь врачу в оценке эффективности проводимого лечения.

Еще одна портфельная компания "РОСНАНО" - "Митотех" временно - переориентировала все свои ресурсы на создание препарата, направленного на предупреждение развития острого респираторного дистресс-синдрома у больных COVID-19. Именно в результате этого осложнения чаще всего требуется подключение пациента к ИВЛ.

Встреча Анатолия Чубайса и Нюты Федермессер с руководством Республиканского диагностического центра Махачкалы Фото: Пресс-служба Роснано

Но, пожалуй, главным вызовом для ученых, на сегодняшний день, является создание вакцины. И портфельная компания "РОСНАНО" "Фармсинтез" совместно с Институтом биоорганической химии им. академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН (ИБХ РАН) планируют до конца 2020 года создать такой препарат. В основе создания вакцины лежит уникальная технология, которая будет способствовать формированию длительного и устойчивого иммунитета.

Общество Здоровье Компании Госкорпорации Роснано

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