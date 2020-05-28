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28.05.2020 11:23
Рубрика: Общество

Роспотребнадзор и Минкульт подготовили рекомендации для кинотеатров

Текст: Сусанна Альперина
Роспотребнадзор совместно с Министерством культуры РФ подготовил рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в кинотеатрах. Разумеется, после того, как последние начнут работать.
Фото: AFP Фото: AFP
Фото: AFP

В представленном документе описано, как именно должны соблюдаться все меры предосторожности при посещении кинотеатров, и указано, что это позволит минимизировать риск заражения новой коронавирусной инфекцией и сохранить здоровье сотрудников и посетителей.

Деятельность кинотеатров при этом возобновляется на основании решения местной власти и предложений, предписаний главных государственных санитарных врачей.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, методические рекомендации были разработаны исходя из главной цели - сохранение здоровья людей. "Наш опыт показывает: когда все эти рекомендации чётко соблюдаются, риски инфицирования минимальны", - сказала Попова.

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Министр культуры Ольга Любимова отметила: "Мы благодарны Роспотребнадзору за оперативное рассмотрение тех предложений, которые Минкультуры России подготовило совместно с ведущими кинотеатральными сетями. Уверена, что подготовленные рекомендации помогут региональным властям и кинотеатрам определить свою готовность к возобновлению деятельности по демонстрации фильмов".

Обратим внимание еще раз, что это лишь рекомендации - решение о работе кинотеатров принимается вышестоящими органами власти. В документе - 28 пунктов. Приведем лишь некоторые из них.

Что необходимо, в соответствии с рекомендациями? Измерение температуры тела сотрудников, ограничение контактов между теми, кто работает в разных отделах кинотеатров и функциональных группах; в служебные помещения необходимо ограничить доступ посторонних лиц, нельзя принимать пищу на рабочих местах. Также прописана необходимость дезинфицирующих средств. Руководство должно обеспечить коллектив масками.

Один из самых важных пунктов - соблюдение социальной дистанции - полтора метра. И в фойе, и в кинозале. Рядом могут сидеть только члены одной семьи.

Также делается акцент на том, что кинобары должны работать по возможности - дистанционно - то есть предпочтение отдается бесконтактным аппаратам. Точно также - проверка билетов на входе в зал должна осуществляться бесконтактно, да и сама покупка билетов - таким же способом.

Фото: iStock
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Интервалы между сеансами предлагается делать 30 минут - за это время дезинфицировать помещение кинозала. Допуск зрителей в кинозалы - не менее, чем за 15 минут до сеанса, дабы избежать скопления людей.

Расписание сеансов должно составляться в соответствие с новыми правилами. Время начала сеансов в кинозалах с разницей не менее 15 минут, если в кинотеатре не более шести залов. И 10 минут, если залов в кинотеатре 7 или больше.

Открытым остается вопрос - не побоятся ли сами зрители ходить в кинотеатры, насколько они уже готовы к развлечениям такого типа? Тем более, что в России собираются открывать и автокинотеатры, которые позволят увеличить дистанцию между зрителями еще больше.

Но, скорее всего, люди снова начнут ходить в кино, потому что уже устали бояться заражения и хотят цивилизованно отдыхать с семьей или друзьями так, как они привыкли.

Общество Здоровье Культура Кино и ТВ Правительство Роспотребнадзор Пандемия коронавируса COVID-19 Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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