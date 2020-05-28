Россия запустит первый спутник системы мониторинга космического мусора

Запуск первого российского специализированного спутника для контроля за мусором в околоземном пространстве ожидается в 2027 году. Такие аппараты войдут в обновленную российскую Автоматизированную систему предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП), которая получит название "Млечный путь". К 2025 году в системе будет работать 65 телескопов (сейчас их 36).

"Запуск первого космического аппарата в составе космического сегмента системы запланирован на горизонте 2027 года", - сообщил ТАСС исполнительный директор "Роскосмоса" по перспективным программам и науке Александр Блошенко.

Создание перспективных космических аппаратов дистанционного зондирования Земли с установкой дополнительной аппаратуры мониторинга околоземного пространства также планируется в программе "Сфера".

При развитии АСПОС ОКП будут задействованы элементы искусственного интеллекта. Это позволит увеличить число обрабатываемых измерений в пять раз - до 1 млн измерений в сутки. Это кратно уменьшит погрешность прогноза сближений искусственных объектов на орбите.

Космический мусор - это "мертвые" спутники, обломки конструкций, прочие элементы, которые сопутствуют выведению аппаратов и которые образуются при их разрушении. Сегодня в космосе хаотично движутся свыше 13 тысяч объектов, размер которых превышает 20-30 см. Обломков размером меньше 20 см насчитывается уже сотни тысяч. А вот "мусоринок" в 1 сантиметр и менее - десятки миллионов. Скорости в космосе - до 10-15 км в секунду. И энергия такой мусорной "малявки" сравнима с груженым Камазом, который мчится со скоростью 80-100 км в час.

Надо сказать, что информация о "мусорном вкладе" космических держав сильно разнится в разных источниках. В одних отчетах первое место занимает Китай, в других - Россия, в третьих - США. При этом тройка лидеров остается одна и та же. Впрочем, эксперты задают резонный вопрос: если, скажем, российская ракета выводит на орбиту сразу несколько спутников разных стран, то "мусор", который потом остается - он чей? Как считать?

Еще в 1993 году, когда на космический мусор впервые обратили внимание официально, генеральный секретарь ООН заявил: это мусор человечества, а не какой-то определенной страны. Кто мог подумать, допустим, что на орбите когда-нибудь два спутника протаранят друг друга. А ведь такое случилось.

В феврале 2009 года в космосе впервые столкнулись два аппарата: российский "Космос-2251" и американский "Иридиум-33". Наш, массой 900 кг, был запущен с космодрома Плесецк 16 июня 1993, проработал около двух лет и прекратил свое функционирование.

Американский аппарат был запущен в 1997 году и входил в глобальную систему мобильной связи. По данным экспертов, спутник находился в рабочем состоянии. Обломки после "ДТП" разлетелись на высоты от 500 до 1300 километров.

По оценкам экспертов, сегодня наиболее засорены низкие орбиты от 300-400 км - как раз где летает Международная космическая станция.

Но и свалка из отходов на солнечно-синхронных, высокоэллиптических и геостационарной тоже приличная. Не так давно только чудом лоб в лоб не врезались два старых американских спутника: телескоп IRAS, запущенный в 1983 году, и военный GGSE-4, запущенный в 1967-м. Обошлось. "Мертвые" спутники пролетели на высоте около 900 км над Землей на скорости 14,7 км/сек.

Специалисты говорят, что в среднем предупреждения об опасном сближении с МКС космического мусора поступают в ЦУП едва ли не каждую неделю. Они бывают разного уровня: есть "желтый порог", а есть "красный". Вот "красный" - это совсем плохо. Тогда принимаются экстренные меры. Например, перевод станции на другую орбиту.

Впрочем, как подчеркивают эксперты, орбитальная станция защищена от мусорных атак довольно надежно. Прежде всего - специальными микрометеоритными экранами.