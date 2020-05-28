Россияне стали меньше заниматься спортом в мае

Роспотребнадзор рекомендовал фитнес-клубам, бассейнам и другим спортивным сооружениям пускать посетителей по записи, чтобы снизить их пропускную способность.

Часть кабинок в раздевалках будет закрыта, а на полу появится разметка, к которой мы уже привыкли в продуктовых магазинах. Сразу после введения режима самоизоляции россияне активно интересовались онлайн-тренировками, а в мае их спортивный пыл слегка охладел, отмечают эксперты.

Интерес к спорту в период пандемии связан с географическими факторами, выяснили эксперты Московского центра урбанистики и аналитической компании Habidatum. Это связано с уровнем доходов населения, а также с тем, в каких районах Москвы жители больше занимались спортом до самоизоляции. Как отмечают эксперты, до закрытия фитнес-клубов и других спортивных объектов 25% из них были расположены в ЦАО, 12% - в ЗАО, 7% - в ЮВАО, хотя жителей там намного больше, чем в центре. "Если оценивать интерес москвичей к занятию спортом (он рассчитывается на основе анализа данных мобильных операторов и поисковых запросов), то больше всего физическими активностями сейчас интересуются в Куркино, Молжаниновском и Головинском районах: 10% от населения Куркино, 6% населения Молжаниновского и 5,4% Головинского района соответственно", - рассказал руководитель Московского центра урбанистики Сергей Капков.

В топ-10 районов с наибольшим приростом спортсменов попали Арбат, Тверской, Якиманка, Хамовники, Басманный. Среди самых неспортивных - поселки Новой Москвы, в которых и до пандемии жители не особо интересовались фитнесом. Возможно, через некоторое время этот тренд изменится на противоположный - в Новой Москве строят сразу несколько больших спортивных объектов. Эксперты компании "Метриум" выделили, например, кластер на берегу реки Десна недалеко от Калужского шоссе. В его состав войдут академии художественной гимнастики и единоборств, школа йоги и здорового питания и другие объекты. А рядом со станцией метро "Прокшино" появится всесезонный горнолыжный курорт. Предусмотрены 11 горнолыжных трасс трех уровней сложности общей протяженностью почти 4 километра. Они рассчитаны не только на горнолыжников: можно будет спускаться со склонов на тобогганах, трехколесных картах или горных велосипедах.

"Строительство новой инфраструктуры, безусловно, будет способствовать росту привлекательности Новой Москвы как места для жизни, - полагает управляющий партнер компании "Метриум" (участник партнерской сети CBRE) Мария Литинецкая.- Жители ТиНАО смогут пользоваться новыми объектами, причем нагрузка на них будет меньше в силу более низкой плотности населения на присоединенных территориях".

Пока новые объекты строятся, а самоизоляция продолжается, жители и Новой, и "старой" Москвы интересуются онлайн-тренировками и покупают инвентарь для домашних занятий. По данным Московского центра урбанистики и Habidatum,в первые недели после закрытия фитнес-клубов скачивание приложений для домашних тренировок выросло на 102%, а поисковиках стали в 2-3 раза чаще искать тренировки в формате онлайн. Суммарный объем запросов в апреле превысил 100 тысяч, но в первые недели мая показатель упал в полтора раза, сообщил Сергей Капков.

Интерес россиян к спорту подтверждают и их траты. Объем онлайн-покупок в магазинах спортивных товаров в период самоизоляции вырос в 1,5 раза по сравнению со средними значениями марта, посчитали в ВТБ. В Москве покупки в магазинах спортивных товаров участились в конце второй и начале третьей недели самоизоляции. "Активно встает вопрос о поддержании физической формы. В силу того, что фитнес-центры и клубы по-прежнему закрыты, граждане переключаются на занятие физкультурой дома, активнее заказывая спортивные товары в интернете", - отметил вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБАлексей Киричек.

Аналитики AliExpress Россия и исследовательского агентства ResearchMe выяснили, что 21% россиян стали реже заниматься спортом. Людей больше интересуют сериалы, кино и ТВ-программы (такой вывод можно сделать из того, что спрос на телевизоры вырос на 11%). В то же время, есть и те, кто о фигуре и здоровье не забывает. 18% тренируются как раньше, а 20% стали заниматься больше. Чаще всего "домашние" спортсмены выбирают гири и гантели (34%), также популярны коврики для йоги и другие фитнес-аксессуары (33%). В апреле самым популярным поисковым запросом была беговая дорожка.