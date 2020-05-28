Российский боец Ян поспорит с Алдо за титул чемпиона UFC

Российский боец ММА Петр Ян проведет титульный поединок против экс-чемпиона UFC в полулегком весе Жозе Алдо.

Об этом сообщил журналист ESPN Марк Раймонди, которому эту новость рассказал глава UFC Дана Уайт. Как заявил ТАСС менеджер россиянина Саят Абдрахманов, поединок за вакантный титул в легчайшем весе должен пройти в июле на "бойцовском острове".

Оба бойца находятся за пределами США, поэтому на данный момент проведение боев на специальном острове является одним из вероятных вариантов. Впрочем, не исключено, что в ближайшее время часть ограничений в США будет снята.

Титул UFC в легчайшем весе стал вакантным после того, как о завершении карьеры объявил чемпион Генри Сехудо. 27-летний Ян провел 15 боев, в 14 одержал яркие победы. Также в его активе одно поражение.

33-летний Алдо имеет более богатый послужной список. За его плечами 34 боя и 28 побед.