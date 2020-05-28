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28.05.2020 18:39
Рубрика: Экономика

Ростуризм: Власти не будут ограничивать зарубежные поездки россиян

Текст: Татьяна Замахина
Глава Ростуризма Зарина Догузова заверила депутатов, что российские власти не планируют создавать препятствия для поездок россиян за рубеж. Но сами страны пока не готовы принимать туристов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Об этом она заявила в ходе онлайн-встречи с представителями фракции "Единая Россия".

Фото: Nick Harris/flickr.com
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- Мы искусственно сдерживать поездки наших граждан не будем и не собираемся, - подчеркнула Догузова.

Однако есть естественные ограничители. Ростуризм, по ее словам, пока не получал никакой официальной информации от других стран о готовности принимать наших туристов. Также ведомство не получало пояснений, как будет обеспечиваться безопасность приезжих с учетом эпидемиологической обстановки.

По оценке главы Ростуризма, уже имеющаяся информация об открытии тех или иных стран для зарубежных туристов - это, скорее, попытки привлечь к себе внимание, "в чистом виде маркетинг".

- Предпосылок к тому, чтобы кто-то в июне открылся с конкретной датой, я не вижу, - заявила собеседник депутатов.

По словам Догузовой, ее ведомство продолжит контактировать с зарубежными партнерами и следить за ситуацией.

Фото: РИА Новости
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Что касается внутреннего туризма, то решение по открытию того или иного региона для посетителей остается за губернатором, исходя из ситуации, сказала также она. Глава ведомства добавила, что требования к работе гостиниц без медицинской лицензии в период выхода из изоляции уже находятся на стадии согласования с Роспотребнадзором.

- Нам хочется как можно быстрее открыть страну для наших граждан… Но нам нужно обеспечить не только отдых, но здоровый и безопасный отдых, - подчеркнула Догузова.

Экономика Туризм Правительство Минэкономразвития Ростуризм Пандемия коронавируса COVID-19

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