Рубль ждет испытание новой торговой войной

В первой половине этой недели позитивное настроение на глобальных финансовых рынках поддерживали постепенное возобновление мировой экономической деятельности и надежды на скорое создание вакцины от COVID-19.

Специально для "Российской газеты" Сергей Дроздов, аналитик ГК "ФИНАМ", обозначил главные позитивные моменты для финансового рынка. А также указал на риски для рубля.

- Инвесторы с нетерпением ждут глобального снятия карантина, - говорит эксперт. - Япония отменила режим чрезвычайного положения. Германия после 15 июня планирует отменить ограничения на поездки в страны Евросоюза и шенгенской зоны. А в Великобритании с 15 июня откроют магазины, торгующие одеждой, обувью, игрушками, мебелью, книгами и электроникой, а также ателье, фотостудии, крытые рынки и аукционные дома.

Но основными драйверами роста мировых фондовых бирж являются действия крупнейших центробанков, вливших в рынки около 5 триллионов долларов. По оценке Bank of America Merrill Lynch, на конец мая баланс крупнейших мировых регуляторов достиг 25 триллионов долларов, а к концу 2020 года может составить 28 триллионов.

В свою очередь, эксперты банка прогнозируют продолжение дополнительных вливаний ликвидности от Банка Японии, Банка Англии, ЕЦБ и ФРС.

Однако, несмотря на оптимизм инвесторов, основным риском для финансовых рынков может стать обострение отношений между США и Китаем. Это грозит перерасти в очередной торговый конфликт между двумя самыми крупными экономиками мира.

По информации Bloomberg, администрация Трампа уже рассматривает ряд санкций против китайских чиновников, предприятий и финансовых учреждений. И если этот сценарий воплотится в жизнь, помимо снижения мировых биржевых индексов, коррекции подвергнутся и цены на нефть, остановившие свой бурный рост вблизи отметки 37 долларов за баррель.

В настоящий момент внимание игроков на нефтяном рынке сместилось на грядущее заседание ОПЕК+, в ходе которого будет обсуждаться вопрос по дальнейшей судьбе сделки по сокращению добычи нефти. И уже сейчас недовольство рынка вызывает намерение России начать наращивать добычу нефти с июля, как это предусмотрено соглашением, достигнутым в апреле.

Российская валюта, отыгравшая благодаря позитивной динамике цен на черное золото и поддержке Банка России большую часть потерь, понесенных в марте-апреле, на данном этапе приостановила свое укрепление на отметке 70,60 за доллар. И она претендует стать локальным пределом укрепления рубля.

С учетом возникающих рисков коррекции на глобальных финансовых и сырьевых площадках, пара доллар/рубль до конца этой недели может провести в диапазоне 70,60-73, тяготея к его верхней границе.