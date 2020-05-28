Русист из Приднестровья: Играем со школьниками в "испорченный телефон", чтобы понять суть фальсификации истории

Новости

Новый фильм о Бэнкси покажут на Beat Film Festival уже летом 15:15
В Москве завершилась тотальная дезинфекция 15:13
Суд не стал арестовывать петербуржца, пожарившего сосиски на Вечном огне 15:08
Пользователей восхитила полураздавленная, но все еще работающая Toyota 15:00
Новых штрафов за нарушение карантина в Москве не будет 14:57
ВЦИОМ: Более 80% россиян носят маски в общественных местах 14:57
Путин попросил главу "Транснефти" уделить особое внимание инвестпрограмме 14:49
Интерес к мобильным играм достиг рекордно высокого уровня 14:48
На Урале создадут комитет для поддержки музыкантов и креативщиков 14:47
Кабмин завершает подготовку общенационального плана восстановления экономики 14:47
На Кубани с 1 июня отдыхающих примут 200 здравниц 14:43
Nissan пообещал привезти в Россию новые модели и электрокар 14:42
В Петербурге мошенница выманила у студентки украшения, снимая порчу 14:42
Челябинский минздрав объяснил скачок заболеваемости COVID-19 14:40
Лукашенко подчеркнул важность сохранения коллективов в условиях пандемии 14:33
В саратовском психинтернате обнаружили новый случай COVID-19 14:31
Парижская филармония возобновила концерты 14:30
В Москве объявили экстренное предупреждение на 29 мая из-за ливней и града 14:26
Названы регионы, где подешевело жилье с начала самоизоляции 14:26
Путин обсудил с эмиром Катара нефть, коронавирус и футбол 14:24
Глава UFC отказал Макгрегору в титульном поединке 14:23
Власти Москвы анонсировали смягчение ограничений 14:20
В Петербурге три человека погибли при пожаре в заброшенном гараже 14:20
В Крыму на директора АТП завели дело за перевозку "мертвых душ" 14:17
При взрыве на новосибирском молокозаводе пострадали два человека 14:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" покажет круглый стол на тему: "Политика санкций в эпоху COVID-19"
"РГ" покажет круглый стол на тему: "Политика санкций в эпоху COVID-19"
Видеоинтервью: Как Роспатент борется с коронавирусом и помогает изобретателям
Видеоинтервью: Как Роспатент борется с коронавирусом и помогает изобретателям
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
28.05.2020 15:02
Рубрика: Общество
Проект: Пушкинский конкурс

Русист из Приднестровья: Играем со школьниками в "испорченный телефон", чтобы понять суть фальсификации истории

Текст: Елена Кухтенкова
"Перед тем, как пойти работать в школу, я провела лето в Санкт-Петербурге. Работала официанткой в кафе за Казанским собором… Порой, наблюдая за тем, как с заднего двора заведения вывозят на помойку килограммы несъеденного за день, я поднимала глаза на величественный собор напротив, который многое повидал. Безмолвный свидетель страшного голода и безудержного эпикурейства", - пишет в своем эссе "Автограф Победы. О войне и мире на уроках русского языка" на XX Международный Пушкинский конкурс "РГ" русист из Приднестровья Марина Комаренко.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Марина вспоминает об одном показательном случае, который она впоследствии рассказывала своим ученикам на уроке русского языка. Как-то в кафе зашли два преподавателя из соседнего университета. За эспрессо одна из них сетовала на то, что молодежь не знает истории, не ведает, на чьих костях построен хрупкий мир… И, похоже, эти двое заключили пари.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Косачев: Политикам надо объединиться против фальсификации истории

"- Вот вы, девушка, - она обратилась ко мне, - знаете ли вы, сколько длилась блокада Ленинграда?

Обычно всегда во всем неуверенная, тут я отчеканила:

- Восемьсот семьдесят два дня.

Мой ответ привел ее в удивление и замешательство. Но тут же она срефлексировала:

- Ну, наверное, вы знаете, потому что коренная петербурженка!

- Нет, - я впервые испытала то, что зовется гордостью за свою родину, - из Приднестровья.

И не важно было, кто из них выиграл этот спор. Победа была общей", - делится воспоминаниями педагог.

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по русскому языку

Такая история из жизни заставила школьников притихнуть и прислушаться к рассказу о блокадном Ленинграде. 872 дня мучительного ожидания, душевной и физической боли. Смерть близких. Неизвестность впереди. "Заветный кусочек хлеба - сокровищем на ладони, спасительной соломинкой, держащей на плаву. Из муки напополам со жмыхом, целлюлозой и отрубями - но тот самый, что всему голова", - рассказывала сытому поколению Марина.

Накануне педагог увидела, что "идет по хлебу": "Крупные куски сдобы, щедро нарезанной рукой школьного повара", были уже изрядно втоптаны в снег". Русист отмечает, что с таких ситуаций и начинаются истории о войне, которые доходят до сердца школьников.

Чаще всего безразличие происходит от незнания. Однажды учитель спросила шестиклассников: "Кто такой Гитлер?". А в ответ - тишина… Потом самый смелый выпалил: "А я знаю! Это герой фильма "Гитлер-капут!". Из-за всеобщего смеха в тот раз серьезный разговор пришлось отложить".

Чтобы донести до учащихся суть фальсификации многих фактов войны и разоблачить подлые заявления о том, что бесценная Победа не принадлежит советскому солдату, учитель использует неожиданный ход - игру в "испорченный телефон". "Тихонько шепнула на ухо ученику, сидящему за первой партой: "Королева покупает шляпки!". Он по цепочке передал рядом сидящему, тот - следующему и так далее. Конечно же, фраза до последнего "адресата" дошла в несколько измененном виде: "Королева стирает тряпки!".

Как архивы раскрывают полную статистику войны

С исторической правдой происходит то же самое, объясняет Марина своим подопечным. Про "королеву" можно переспросить учителя - первоисточник информации. А в истории правда у очевидцев событий: "Поэтому сегодня, когда на Земле осталось так мало ветеранов Великой Отечественной, правду добывать все трудней и трудней. А охотников ее изменить, переписать - все больше".

Узнавая историю своих воевавших родственников, размышляет учитель, ее ученики взрослеют: "Взрослея, они уже не могут оставаться равнодушными! Даже самые отъявленные двоечники, бравирующие нигилизмом и пофигизмом, приходят на парад Победы - выглаженные и с цветами. Хочется верить, что для них автограф Победы - не крестик в графе безграмотной рукой".

Общество История 75 лет Великой Победы Русский язык на постсоветском пространстве Вторая мировая война

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
За сутки в России подтвержден 8371 случай COVID-19 в 85 субъектах
Песков ответил коронаскептикам
"Академик Черский" вышел из технического центра "Северного потока-2"
Лавров рассказал о запрете странам обращаться за помощью к России
РЖД с 29 мая отменяет соцдистанцию в поездах дальнего следования
ЕГЭ-2020: что нужно знать о пробном экзамене
По каким правилам будут работать детские лагеря