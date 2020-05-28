Русист из Приднестровья: Играем со школьниками в "испорченный телефон", чтобы понять суть фальсификации истории

"Перед тем, как пойти работать в школу, я провела лето в Санкт-Петербурге. Работала официанткой в кафе за Казанским собором… Порой, наблюдая за тем, как с заднего двора заведения вывозят на помойку килограммы несъеденного за день, я поднимала глаза на величественный собор напротив, который многое повидал. Безмолвный свидетель страшного голода и безудержного эпикурейства", - пишет в своем эссе "Автограф Победы. О войне и мире на уроках русского языка" на XX Международный Пушкинский конкурс "РГ" русист из Приднестровья Марина Комаренко.

Марина вспоминает об одном показательном случае, который она впоследствии рассказывала своим ученикам на уроке русского языка. Как-то в кафе зашли два преподавателя из соседнего университета. За эспрессо одна из них сетовала на то, что молодежь не знает истории, не ведает, на чьих костях построен хрупкий мир… И, похоже, эти двое заключили пари.

"- Вот вы, девушка, - она обратилась ко мне, - знаете ли вы, сколько длилась блокада Ленинграда?

Обычно всегда во всем неуверенная, тут я отчеканила:

- Восемьсот семьдесят два дня.

Мой ответ привел ее в удивление и замешательство. Но тут же она срефлексировала:

- Ну, наверное, вы знаете, потому что коренная петербурженка!

- Нет, - я впервые испытала то, что зовется гордостью за свою родину, - из Приднестровья.

И не важно было, кто из них выиграл этот спор. Победа была общей", - делится воспоминаниями педагог.

Такая история из жизни заставила школьников притихнуть и прислушаться к рассказу о блокадном Ленинграде. 872 дня мучительного ожидания, душевной и физической боли. Смерть близких. Неизвестность впереди. "Заветный кусочек хлеба - сокровищем на ладони, спасительной соломинкой, держащей на плаву. Из муки напополам со жмыхом, целлюлозой и отрубями - но тот самый, что всему голова", - рассказывала сытому поколению Марина.

Накануне педагог увидела, что "идет по хлебу": "Крупные куски сдобы, щедро нарезанной рукой школьного повара", были уже изрядно втоптаны в снег". Русист отмечает, что с таких ситуаций и начинаются истории о войне, которые доходят до сердца школьников.

Чаще всего безразличие происходит от незнания. Однажды учитель спросила шестиклассников: "Кто такой Гитлер?". А в ответ - тишина… Потом самый смелый выпалил: "А я знаю! Это герой фильма "Гитлер-капут!". Из-за всеобщего смеха в тот раз серьезный разговор пришлось отложить".

Чтобы донести до учащихся суть фальсификации многих фактов войны и разоблачить подлые заявления о том, что бесценная Победа не принадлежит советскому солдату, учитель использует неожиданный ход - игру в "испорченный телефон". "Тихонько шепнула на ухо ученику, сидящему за первой партой: "Королева покупает шляпки!". Он по цепочке передал рядом сидящему, тот - следующему и так далее. Конечно же, фраза до последнего "адресата" дошла в несколько измененном виде: "Королева стирает тряпки!".

С исторической правдой происходит то же самое, объясняет Марина своим подопечным. Про "королеву" можно переспросить учителя - первоисточник информации. А в истории правда у очевидцев событий: "Поэтому сегодня, когда на Земле осталось так мало ветеранов Великой Отечественной, правду добывать все трудней и трудней. А охотников ее изменить, переписать - все больше".

Узнавая историю своих воевавших родственников, размышляет учитель, ее ученики взрослеют: "Взрослея, они уже не могут оставаться равнодушными! Даже самые отъявленные двоечники, бравирующие нигилизмом и пофигизмом, приходят на парад Победы - выглаженные и с цветами. Хочется верить, что для них автограф Победы - не крестик в графе безграмотной рукой".