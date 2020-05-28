РЖД с 29 мая отменяет соцдистанцию в поездах дальнего следования

С 29 мая РЖД отменили рассадку пассажиров с учетом социальной дистанции в поездах дальнего следования, которая ранее была введена для борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщают РИА Новости.

"На рейсы поездов дальнего следования отправлением после 28 мая открыта продажа на все места", - подтвердили в пресс-службе "РЖД". Уже на 29 мая билеты можно приобрести на любые места.

При этом, на железнодорожном транспорте пока сохраняется обязательным визуальный контроль состояния здоровья при посадке в поезд, измерение температуры дважды в сутки, влажная уборка в вагонах не реже двух раз в сутки с дезинфекцией всех ручек, уборка туалетов с мытьем полов и стен не реже четырех раз в сутки. Журналы в поезде запрещены.

После снятия ограничений предлагается сохранить некоторые требования по уборке вагонов, отменить запрет на журналы и визуальный контроль за состоянием пассажиров.

Как сообщалось ранее РЖД начала продавать билеты в поезда дальнего следования с учетом социальной дистанции в апреле.