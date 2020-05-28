Сбербанк подключился к Системе быстрых платежей

Сервис переводов в СБП доступен всем клиентам Сбербанка в мобильном приложении "Сбербанк Онлайн" на платформах iOS и Android, сообщили "РГ" в банке.

Чтобы воспользоваться переводом через СБП в приложении Сбербанка, нужно сначала в настройках профиля выбрать вкладку "Соглашения и договоры", в ней внизу выбрать подключение к СБП и подтвердить свое согласие. Только после этого перевод через СБП станет доступным в разделе "Платежи".

В рамках СБП переводы на счета физлиц в сторонние банки на сумму до 100 тысяч рублей в месяц производятся без комиссии - такое правило Банк России ввел с 1 мая. У части банков переводы через СБП остаются бесплатными и сверх этой суммы. У Сбербанка комиссия за переводы свыше 100 тысяч рублей в месяц составит 0,5%, но не более 1500 рублей (такие ограничения установил Банк России).

Переводы в СБП производятся по номеру телефона получателя средств.

Согласно требованиям Банка России, Сбербанк должен был подключиться к СБП до 1 октября 2019 года в числе 11 системно значимых кредитных организаций. Он стал единственным крупным банком, который нарушил это требование, подключившись почти на 8 месяцев позже.