СК настаивает на домашнем аресте мужчины, учинившего дебош в самолете

Следственный комитет на транспорте доказал суду, что хулигана на борту самолета надо отправить под арест, но домашний. Уголовная статья у домашнего арестанта - 213 Уголовного кодекса РФ -"Хулиганство на борту воздушного судна".

Следствие исходит из факта, что 24 мая 2020 года гражданин 2001 года рождения, находился на борту самолета, летевшего из Сочи в Москву, в состоянии опьянения. Он "умышленно применил физическое насилие в отношении пассажира 1986 года рождения, который сделал ему устное замечание". Преступление было совершено после посадки в столичном аэропорту Домодедово.

Пьяный выражался нецензурно и зверски избил пассажира. А на требования экипажа прекратить безобразия, буйный не реагировал.

Следствие уверяет, что продолжает сбор доказательств.