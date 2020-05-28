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28.05.2020 09:46
Рубрика: Экономика

Словакия может открыться для российских туристов в конце июля

Текст: Светлана Ментюкова

Словакия может начать принимать российских туристов уже в июле, при условии снятия страновых ограничений и возобновлении международных перелетов. Такого развития ситуации не исключает директор зарубежного представительства по туризму Словацкой Республики в России и СНГ Любица Алушицова, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Фото: iStock
В России с 1 июня начнут снимать ограничения для внутреннего туризма

"Можно лишь предположить, что российские туристы, конечно, в случае положительной эпидемиологической обстановки в обеих странах, смогут приехать в Словакию в конце июля. Именно эти даты рассматриваются российскими авиакомпаниями для начала постепенного восстановления полетов за рубеж", - говорит Любица Алушицова.

Сейчас, по ее словам, в стране идет работа над протоколами безопасного туризма. Еврокомиссия в свою очередь разрабатывает проект восстановления туризма до 2050 года. Она также сообщила, что 20 мая в Словакии, стране с самым низким - 5 погибших на 1 млн жителей - в ЕС показателем заболеваний COVID-19, стартовал последний, четвертый, этап снятия ограничений.

По словам Любицы Алушицовой, с началом последнего этапа снятия карантина в Словакии происходит постепенное открытие отелей, разрешено работать ресторанам, в том числе при гостиницах, открываются бассейны и аквапарки.

"Оздоровительные (лечебные) курорты уже принимают гостей из числа местных жителей, кому предписано лечение по страховке. Купить тур самому пока нельзя", - рассказала она.

Любица Алушицова отметила, что в ближайших планах Словакии - открыть границы для въезда соседей по Евросоюзу, однако затруднилась уточнить точные сроки открытия границ для граждан третьих стран.

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"Пока что иностранные туристы, пребывающие в Словакию, должны будут пройти 14-дневный карантин, за изоляцию платить будет не нужно. Также необходимо сделать тест на коронавирус", - сообщается на сайте АТОР.

При этом еще одна страна ЕС, Болгария, где также происходит поэтапный процесс снятия ограничений по COVID-19, планирует принимать туристов без тестов и карантина. По информации, предоставленной АТОР, предполагается, что при въезде иностранцев попросят заполнить декларацию о том, что они проинформированы об эпидемической обстановке в стране и принимают все условия. Все расходы на лечение в случае

обнаружения у них коронавирусной инфекции будут за счет их страховки или за их личный счет.

Как сообщалось, с 1 июня Болгария откроет границы с соседними странами, а с 15 июня - со всеми странами ЕС. Как ранее заявляла министр туризма этой страны Николина Ангелкова, Болгария ведет интенсивные переговоры со странами, имеющими похожую эпидемическую ситуацию, о возобновлении с 15 июня чартерных рейсов. Информация об открытии Болгарии для туристов из третьих стран, в том числе России, пока отсутствует.

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