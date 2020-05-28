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28.05.2020 19:31
Рубрика: Экономика

Служба судебных приставов продолжает составлять списки невыездных

Текст: Владислав Куликов

Судебные приставы даже в период нерабочих дней продолжали выносить постановления о включении граждан в списки невыездных. Согласно ведомственной статистике, в апреле было вынесено 834,7 тысячи постановлений о временном ограничении на выезд из страны должников.

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Всего в списках невыездных по данным на первое мая числятся более 3,5 миллиона граждан. Их общая сумма задолженности - более 1,5 триллиона рублей. В том числе 522 тысячи невыездных алиментщиков должны более 108 миллиарда рублей.

Фото: Виталий Невар/ТАСС
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Любопытно, что невыездные в апреле активно погашали долги. За месяц дела 32 тысяч невыездных были окончены фактическим исполнением. Это значит, что люди полностью расплатились, ничего не должны и исключены из списка невыездных. Они могут ехать куда угодно, конечно, как только откроются границы. Все вместе эти люди заплатили более 3 миллиардов рублей.

Хотя подразделения Федеральной службы судебных приставов в период действия ограничительных мер приостановили личный прием, ведомство продолжало работать, взаимодействуя с гражданами в основном в дистанционном режиме.

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