Служба судебных приставов продолжает составлять списки невыездных

Судебные приставы даже в период нерабочих дней продолжали выносить постановления о включении граждан в списки невыездных. Согласно ведомственной статистике, в апреле было вынесено 834,7 тысячи постановлений о временном ограничении на выезд из страны должников.

Всего в списках невыездных по данным на первое мая числятся более 3,5 миллиона граждан. Их общая сумма задолженности - более 1,5 триллиона рублей. В том числе 522 тысячи невыездных алиментщиков должны более 108 миллиарда рублей.

Любопытно, что невыездные в апреле активно погашали долги. За месяц дела 32 тысяч невыездных были окончены фактическим исполнением. Это значит, что люди полностью расплатились, ничего не должны и исключены из списка невыездных. Они могут ехать куда угодно, конечно, как только откроются границы. Все вместе эти люди заплатили более 3 миллиардов рублей.

Хотя подразделения Федеральной службы судебных приставов в период действия ограничительных мер приостановили личный прием, ведомство продолжало работать, взаимодействуя с гражданами в основном в дистанционном режиме.