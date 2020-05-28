СМИ: Чемпионат Англии возобновится 17 июня

Матчи Английской премьер-лиги могут возобновиться 17 июня. Как сообщает издание Independent, такое решение было принято в ходе видеоконференции, в которой приняли участие большинство представителей клубов. По данным издания, сезон, прерванный из-за коронавируса, возобновится матчами "Манчестер Сити" - "Арсенал" и "Астон Вилла" - "Шеффилд".

Еще одна встреча может состояться состоятся в пятницу, 19 июня. 20 июня будет проведена большая часть матчей 30-го тура. Сезон, прерванный из-за коронавируса, должен завершиться к началу августа.

Пока в турнире уверенно лидирует "Ливерпуль", набравший 82 очка после 29 проведенных матчей. У идущего вторым "Манчестер Сити" 57 очков.