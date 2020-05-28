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28.05.2020 16:30
Рубрика: Спорт

СМИ сообщили о согласовании проведения матчей РПЛ со зрителями

Текст: Максим Домчев
Роспотребнадзор разрешил заполнять стадионы на 10% после возобновления матчей. Ранее сообщалось о том, что проведение игр со зрителями невозможно.
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Как сообщил источник Metaratings.ru в Роспотребнадзоре, такая возможность рассматривается в нынешнем сезоне, который был прерван из-за пандемии коронавируса. Матчи РПЛ должны возобновиться 21 июня.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
РПЛ рассматривает возможность доиграть сезон со зрителями

После возобновления сезона матчи еще могут какое-то время проходить без зрителей, однако Роспотребнадзор разрешил заполнять трибуны максимум на 10%.

В чемпионате РПЛ сыграно 22 тура из 30. В турнире лидирует "Зенит" - 50 очков, на 9 меньшее у "Локомотива" и "Краснодара".

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