Пассажиров в поездах дальнего следования с 29 мая будут рассаживать на все места без соблюдения социальной дистанции. Российские железные дороги (РЖД) отменили введенное ранее для борьбы с распространением коронавируса правило.

По 28 мая включительно билеты продавались с учетом социальной дистанции. То есть в отсек плацкартного вагона можно было купить только три места, а в купе - два. В сидячих вагонах из двух сидений в ряду можно было купить только одно, а в ряду из трех мест - два крайних. Такие правила РЖД ввели на фоне распространения коронавирусной инфекции в середине апреля до 30 апреля, а затем несколько раз продлевали, последний раз - как раз до 28 мая. Как поясняли в компании, такое решение было принято, чтобы снизить риск заражения коронавирусной инфекцией. Членов одной семьи на отдельные места не рассаживали. Мера изначально вводилась как временная. Кстати, выполнить это правило было несложно. Пассажиропоток на железнодорожном транспорте снизился на 80-90%.

В мае Роспотребнадзор вместе с минтрансом начали разрабатывать рекомендации по выходу из режима ограничений. Тогда встал вопрос о соблюдении социальной дистанции. В итоге для железнодорожного транспорта правило рассадки для пассажиров решили не применять. Зато остаются другие санитарные требования. В поездах дальнего следования пассажирам рекомендовано измерять температуру при посадке и два раза в сутки. Следить за температурой и самочувствием должна поездная бригада. Подвижной состав будут подвергать тщательной обработке дезинфицирующими средствами, внимание уделят ручкам, сиденьям и окнам вагонов.