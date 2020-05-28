Постановление губернатора Ставропольского края от 27 мая 2020 года № 222 "О внесении изменений в пункт З-1 постановления Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края"

Постановляю:

1. Внести изменения в пункт 31 постановления Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края" (в редакции постановления Губернатора Ставропольского края от 10 апреля 2020 г. № 139 с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Ставропольского края от 13 апреля 2020 г. № 142, от 15 апреля 2020 г. № 151, от 17 апреля 2020 г. № 154, от 22 апреля 2020 г. № 165, от 25 апреля 2020 г. № 168, от 29 апреля 2020 г. № 175, от 30 апреля 2020 г. № 178, от 10 мая 2020 г. № 188, от 15 мая 2020 г. № 204, от 19 мая 2020 г. № 211, от 20 мая 2020 г. № 212 и от 22 мая 2020 г. № 215), дополнив его абзацами следующего содержания:

"на граждан, проживающих за пределами территории Ставропольского края, следующих в санаторно-курортные учреждения, имеющие лицензию на осуществление медицинской деятельности и осуществляющие свою деятельность на территории Ставропольского края, - при наличии у них путевок на санаторно-курортное лечение в данных учреждениях;

на граждан, сопровождающих лиц из числа указанных в абзаце седьмом настоящего пункта и являющихся несовершеннолетними или имеющих инвалидность I или II группы.".

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского края, руководителя аппарата Правительства Ставропольского края Гладкова В.В., заместителя председателя Правительства Ставропольского края Петрашова Р.Я. и заместителя председателя Правительства Ставропольского края Скворцова Ю.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 июня 2020 года.

Губернатор Ставропольского края В.В.Владимиров







