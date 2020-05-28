Трамп подпишет жесткий закон о социальных сетях

Дональд Трамп в четверг намерен подписать "жесткий указ о социальных сетях", заявили Reuters представители Белого дома. Американский президент пригрозил закрыть сайты, которые он обвинил в подавлении консервативных голосов. Чиновники не предоставили агентству каких-либо подробностей. Пока неясно, как Трамп намерен закрыть или ограничить деятельность частных компаний, включая Twitter. Эта компания отказалась от комментариев.

Напомним, что во вторник в Тwitter было впервые отмечено как "необоснованное" сообщение Трампа о мошенничестве при голосовании по почте с предупреждением, побуждающим читателей к фактической проверке информации. "Республиканцы считают, что социальные медиаплатформы полностью заглушают голоса консерваторов. Мы будем строго регулировать или закрывать их, прежде чем сможем позволить этому случиться в дальнейшем", - написал Трамп в комментарии к решению Twitter.

Президент США, активный пользователь Twitter с более чем 80 миллионами подписчиков, обратился к руководству компании с жестким предупреждением снять обозначение с опубликованного сообщения. По его словам, соцсети делают все возможное для введения цензуры в преддверии ноябрьских президентских выборов. "Если это произойдет, у нас больше не будет свободы", - написал глава Белого дома в среду вечером.

Отметим, что коллегия из трех судей Апелляционного суда США в Вашингтоне в среду поддержала отказ иска консервативной группы и лиц правого толка против Google, Facebook, Twitter и Apple, обвинявших эти компании, якобы, в сговоре с целью подавления консервативных политических взглядов. Кроме того, в интервью каналу Fox News глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что цензура платформы не будет "правильным действием" для Белого дома, обеспокоенного действиями технологических компаний в интернете.

Американский союз гражданских свобод со своей стороны заявил, что Первая поправка к Конституции США ограничивает любые действия, которые может предпринять Трамп. Facebook и Google отказались от комментариев. Apple также не ответила на запрос о комментарии. Интернет-ассоциация, в состав которой входят Twitter и Facebook, заявила, что онлайн-платформы не имеют политической предвзятости и предлагают "значительному количеству людей быть услышанными больше, чем когда-либо в истории".

Между тем, как отмечают эксперты, в последние годы Twitter ужесточил свою политику на фоне критики того, что его "методы невмешательства" позволили "процветать поддельным аккаунтам и волне дезинформации". Технологические компании обвиняются критиками в антиконкурентной практике и нарушении конфиденциальности данных пользователей. Apple, Google, Facebook и Amazon сталкиваются с антимонопольными расследованиями со стороны федеральных и властей ряда штатов, а также комиссии по информационной политике конгресса США.

В свою очередь законодатели-республиканцы и некоторые демократы на Капитолии совместно с министерством юстиции США рассматривают возможность внесения изменений в раздел 230 американского закона о надзоре в сфере коммуникаций. Этот федеральный закон в значительной степени, как отмечают наблюдатели, освобождает онлайновые платформы от юридической ответственности за материалы, публикуемые их пользователями. Такие изменения могут подвергнуть технологические компании большему количеству судебных исков. В среду сенатор-республиканец Джош Хоули, непримиримый критик американских технологических компаний направил письмо генеральному директору Twitter Джеку Дорси, в котором спрашивал, почему компания должна продолжать получать юридическую неприкосновенность после "редактирования твитов президента Трампа".

Между тем

По информации Reuters, коронавирус по состоянию на вечер среды, привел к смертям уже более 100 тысяч человек в Соединенных Штатах. В среднем около 1400 американцев ежедневно умирают от COVID-19. За три месяца от коронавируса американцев погибло больше, чем во время Корейской войны, войны во Вьетнаме и конфликта США в Ираке в 2003-2011 годах вместе взятых, отмечает агентство. Общее количество случаев заболевания коронавирусом в США превышает 1,7 миллиона, а во всем мире превысило отметку в 5,6 миллиона человек.