Тренер лыжников Каминский будет тренировать мужскую сборную России

Одним из авторов триумфального выступления российских олимпийцев на Играх в Сочи называют замечательного тренера лыжников Юрия Каминского. Специалиста, обладающего рядом уникальных методик, хотели видеть многие мировые сборные, однако специалист решился на резкий поворот в карьере и с нового сезона возглавит мужскую биатлонную сборную России.

Кандидатуру Каминского на пост старшего тренера утвердили на состоявшемся накануне правлении Союза биатлонистов России.

Помогать ему в нелегкой работе будут Максим Максимов, Артем Истомин, Сергей Белозеров и Сергей Идинов.

Что касается женской команды, то с прекрасной половиной сборной в новом сезоне будут работать старший тренер Михаил Шашилов, а также Николай Загурский, Сергей Коновалов, Евгений Куваев и Алексей Волков.

Любопытно, что вице-президент СБР Валерий Польховский включен в список тренеров на следующий сезон.

Пресс-служба СБР сообщила в официальном релизе, что данный тренерский состав следует считать окончательным. Глава Союза биатлонистов Владимир Драчев в ближайшее время направит кандидатуры на утверждение в Министерство спорта России.

Кроме того, правление СБР установило дату проведения внеочередной отчетно-выборной конференции. Мероприятие запланировано на 11 июля в Москве.

На конференции состоятся выборы нового президента и членов правления организации. Отмечается, что исполнительному директору СБР Виктору Магуйрову поручено в кратчайшие сроки - до 1 июня - подготовить проект повестки конференции.

Что касается нового сезона в мировом биатлоне, то напомним, что предварительный календарь из десяти этапов Кубка мира уже существует на бумаге.

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал информацию, что старт запланирован на 28 ноября этапом в финском Контиолахти, далее "стреляющие лыжники" переедут в шведский Эстерсунд, оттуда в австрийский Хохфильцен и перед самым Новым годом - во французский Анси.

В 2021 году этапы примут немецкие Оберхоф и Рупольдинг, далее итальянский Антхольц-Антерсельва. Чемпионат мира-2021 запланирован в словенской Поклюке с 10 по 21 февраля.

Сразу после мирового первенства биатлонисты отправятся в Пекин, где пройдет восьмой этап Кубка мира. Ну а обладателей "Хрустальных глобусов" мы узнаем по итогам гонок в чешском Нове-Место и норвежском Хольменколлене.