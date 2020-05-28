Тренер лыжников Каминский будет тренировать мужскую сборную России

Новости

В детсадах Подмосковья вдвое увеличат количество дежурных групп 19:39
Служба судебных приставов продолжает составлять списки невыездных 19:31
В Подмосковье открывают МФЦ и строительные магазины 19:28
Исследование: В карантин люди сэкономили на одежде, косметике и транспорте 19:17
Андрей Воробьев: С понедельника в Подмосковье открываются парки 19:16
Собянин рассказал, когда в Москве откроют салоны красоты и фитнес-центры 19:11
Собянин: Проход на Красную площадь в день парада Победы ограничат 18:54
Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности 18:49
Определена оптимальная для развития коронавируса температура 18:48
Автовладельцам Москвы разрешили не надевать маски 18:47
СК показал кадры следственных действий по делу о реабилитации нацизма 18:43
СМИ: Чемпионат Англии возобновится 17 июня 18:37
Стартовал снятый в самоизоляции сериал "Маленькая комната" 18:37
В Сочи похитили редчайшую рукопись Пушкина стоимостью в 75 млн рублей 18:34
Костюм Бэтмена Роберта Паттинсона показали при дневном свете 18:33
В Петербурге разрешат ходить по улице без масок и перчаток 18:26
Прогулки в Москве будут планироваться по прописке 18:23
Космонавт-испытатель Олег Артемьев призвал серьезно относиться к COVID-19 18:19
Создатель "Банд Лондона" приступил к работе над боевиком 18:19
Собянин: В Москве от COVID-19 умирает в разы меньше, чем в других городах 18:12
В Краснодаре подготовлен проект реконструкции кинотеатра "Аврора" 18:10
Столичные магазины будут регулировать количество покупателей 18:09
СК настаивает на домашнем аресте мужчины, учинившего дебош в самолете 18:06
Резервный коронавирусный госпиталь развернули в АТЦ "Москва" на Каширском шоссе 18:06
В Нижегородской области возбудили дело о фейках про вакцинацию 18:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" покажет круглый стол на тему: "Политика санкций в эпоху COVID-19"
"РГ" покажет круглый стол на тему: "Политика санкций в эпоху COVID-19"
Законы июня прибавят россиянам денег и сократят их расходы
Законы июня прибавят россиянам денег и сократят их расходы
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
28.05.2020 18:57
Рубрика: Спорт

Побежим быстрее

Тренер лыжников Каминский будет тренировать мужскую сборную России
Текст: Павел Зарудный
Российская газета - Федеральный выпуск № 115(8169)
Одним из авторов триумфального выступления российских олимпийцев на Играх в Сочи называют замечательного тренера лыжников Юрия Каминского. Специалиста, обладающего рядом уникальных методик, хотели видеть многие мировые сборные, однако специалист решился на резкий поворот в карьере и с нового сезона возглавит мужскую биатлонную сборную России.

Кандидатуру Каминского на пост старшего тренера утвердили на состоявшемся накануне правлении Союза биатлонистов России.

Помогать ему в нелегкой работе будут Максим Максимов, Артем Истомин, Сергей Белозеров и Сергей Идинов.

Что касается женской команды, то с прекрасной половиной сборной в новом сезоне будут работать старший тренер Михаил Шашилов, а также Николай Загурский, Сергей Коновалов, Евгений Куваев и Алексей Волков.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Взявший бронзу на ОИ в Сочи российский лыжник будет выступать за Швейцарию

Любопытно, что вице-президент СБР Валерий Польховский включен в список тренеров на следующий сезон.

Пресс-служба СБР сообщила в официальном релизе, что данный тренерский состав следует считать окончательным. Глава Союза биатлонистов Владимир Драчев в ближайшее время направит кандидатуры на утверждение в Министерство спорта России.

Кроме того, правление СБР установило дату проведения внеочередной отчетно-выборной конференции. Мероприятие запланировано на 11 июля в Москве.

На конференции состоятся выборы нового президента и членов правления организации. Отмечается, что исполнительному директору СБР Виктору Магуйрову поручено в кратчайшие сроки - до 1 июня - подготовить проект повестки конференции.

Что касается нового сезона в мировом биатлоне, то напомним, что предварительный календарь из десяти этапов Кубка мира уже существует на бумаге.

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал информацию, что старт запланирован на 28 ноября этапом в финском Контиолахти, далее "стреляющие лыжники" переедут в шведский Эстерсунд, оттуда в австрийский Хохфильцен и перед самым Новым годом - во французский Анси.

В 2021 году этапы примут немецкие Оберхоф и Рупольдинг, далее итальянский Антхольц-Антерсельва. Чемпионат мира-2021 запланирован в словенской Поклюке с 10 по 21 февраля.

Сразу после мирового первенства биатлонисты отправятся в Пекин, где пройдет восьмой этап Кубка мира. Ну а обладателей "Хрустальных глобусов" мы узнаем по итогам гонок в чешском Нове-Место и норвежском Хольменколлене.

Спорт Виды спорта Зимний спорт

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Столичные магазины будут регулировать количество покупателей
Роспотребнадзор и Минкульт подготовили рекомендации для кинотеатров
Кабмин завершает подготовку общенационального плана восстановления экономики
За сутки в России подтвержден 8371 случай COVID-19 в 85 субъектах
"Академик Черский" вышел из технического центра "Северного потока-2"
Александра Трусова в третий раз попала в Книгу рекордов Гиннесса
Почему мастера традиционных боевых искусств проигрывают в схватках