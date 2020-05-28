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28.05.2020 17:53
Рубрика: Культура

Три популярных российских сценариста запустили подкаст "Поэпизодный клан"

Текст: Сусанна Альперина

Пока киноидустрия и зрители в нашей стране страдают от того, что количество хороших сценаристов ничтожно мало, некоторые профессионалы пытаются бороться с этим явлением, как умеют.

Три прославленных российских сценариста - Николай Куликов ("Движение вверх", "Легенда №17", "Толя Робот"), Константин Майер (сериалы "Физрук", "Толя Робот") и Роман Кантор ("Эпидемия", "Мёртвое озеро") - объясняют, как всё на самом деле устроено в российском кинобизнесе, в подкасте "Поэпизодный клан" производства "Либо/Либо" при участии "PREMIER Studios". С 28 мая подкаст доступен в itunes, Яндекс.Музыке и в других сетевых сервисах.

Фото: AFP
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Как стать профессиональным сценаристом? Где лучше учиться и как обратить на себя внимание продюсера? С чего начинать работу над сценарием и как преодолеть проклятие чистого листа? Как написать качественный сценарий "пилота" - и чего ждать дальше? Сколько на самом деле зарабатывают сценаристы? Как взаимодействуют с режиссерами и актерами? И как им удаётся превратить новостную ленту - в блокбастер? Три автора рассказывают, через что им пришлось пройти, чтобы их проекты смогли увидеть и оценить по достоинству миллионы зрителей, и что они вынесли для себя из этого опыта, а также вспоминают забавные истории о работе над проектами, пошагово разбирают, как устроены самые громкие отечественные сериалы и "докручивают" самые безумные идеи прямо в студии.

Подкаст "Поэпизодный клан" будет полезным для прослушивания студентам киношкол и тем, кто хотел бы работать в киноиндустрии. Однако будет интересен также всем, кто просто любит кино. В первом выпуске говорят про "Игру престолов", "Теорию большого взрыва", "Клан Сопрано" - о нем больше всего, и про другие проекты.

Культура Кино и ТВ Наше кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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