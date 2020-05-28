Федеральный закон от 25 мая 2020 г. N 157-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части установления предельного возраста для замещения должностей руководителей, заместителей руководителей государственных и муниципальных образовательных организаций высшего образования и научных организаций и руководителей их филиалов"

Принят Государственной Думой 13 мая 2020 года

Одобрен Советом Федерации 20 мая 2020 года

Статья 1

Внести в Трудовой кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 27, ст. 2878; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 46, ст. 5419; 2010, N 52, ст. 7002; 2012, N 14, ст. 1553; 2013, N 27, ст. 3477; 2014, N 52, ст. 7554; 2015, N 1, ст. 42; N 29, ст. 4363; 2019, N 31, ст. 4451) следующие изменения:

1) в статье 332:

а) наименование изложить в следующей редакции:

"Статья 332. Особенности заключения и прекращения трудового договора с педагогическими работниками, относящимися к профессорско-преподавательскому составу";

б) части двенадцатую - пятнадцатую признать утратившими силу;

2) дополнить статьей 3321 следующего содержания:

"Статья 3321. Особенности заключения и прекращения трудового договора с руководителями, заместителями руководителей государственных и муниципальных образовательных организаций высшего образования и руководителями их филиалов

С руководителями государственных и муниципальных образовательных организаций высшего образования заключаются трудовые договоры на срок до пяти лет.

Должности руководителей, заместителей руководителей государственных и муниципальных образовательных организаций высшего образования и руководителей их филиалов замещаются лицами в возрасте не старше семидесяти лет независимо от срока действия трудовых договоров. Лица, замещающие указанные должности и достигшие возраста семидесяти лет, переводятся с их письменного согласия на иные должности, соответствующие их квалификации.

Одно и то же лицо не может замещать должность руководителя одной и той же государственной или муниципальной образовательной организации высшего образования более трех сроков, если иное не предусмотрено федеральными законами.

В отдельных случаях, предусмотренных федеральными законами, срок пребывания руководителя государственной или муниципальной образовательной организации высшего образования в своей должности по достижении им возраста, установленного частью второй настоящей статьи, может быть продлен.

С заместителями руководителей государственных и муниципальных образовательных организаций высшего образования, руководителями их филиалов заключаются срочные трудовые договоры, сроки действия которых не могут превышать сроки полномочий руководителей указанных организаций.";

3) в статье 336:

а) наименование изложить в следующей редакции:

"Статья 336. Дополнительные основания прекращения трудового договора с педагогическим работником, а также руководителем, заместителем руководителя государственной или муниципальной образовательной организации высшего образования и руководителем ее филиала";

б) абзац первый после слов "педагогическим работником" дополнить словами ", а также с руководителем, заместителем руководителя государственной или муниципальной образовательной организации высшего образования и руководителем ее филиала";

в) в пункте 3 слова "со статьей 332" заменить словами "со статьей 3321";

4) статью 3362 изложить в следующей редакции:

"Статья 3362. Особенности заключения и прекращения трудового договора с руководителями, заместителями руководителей государственных и муниципальных научных организаций и руководителями их филиалов

С руководителями государственных и муниципальных научных организаций заключаются трудовые договоры на срок до пяти лет.

Должности руководителей, заместителей руководителей государственных и муниципальных научных организаций и руководителей их филиалов замещаются лицами в возрасте не старше семидесяти лет независимо от срока действия трудовых договоров. Лица, замещающие указанные должности и достигшие возраста семидесяти лет, переводятся с их письменного согласия на иные должности, соответствующие их квалификации.

Одно и то же лицо не может замещать должность руководителя одной и той же государственной или муниципальной научной организации более трех сроков, если иное не предусмотрено федеральными законами.

В отдельных случаях, предусмотренных федеральными законами, срок пребывания руководителя государственной или муниципальной научной организации в своей должности по достижении им возраста, установленного частью второй настоящей статьи, может быть продлен.

С заместителями руководителей государственных и муниципальных научных организаций, руководителями их филиалов заключаются срочные трудовые договоры, сроки действия которых не могут превышать сроки полномочий руководителей указанных организаций.".

Статья 2

1. Установить, что:

1) для руководителей государственных и муниципальных образовательных организаций высшего образования и научных организаций, замещающих должности по срочным трудовым договорам на день вступления в силу настоящего Федерального закона, первым из трех возможных сроков замещения должности является срок замещения должности, на который они назначены (избраны) на день вступления в силу настоящего Федерального закона;

2) трудовые договоры, заключенные с руководителями государственных и муниципальных образовательных организаций высшего образования и научных организаций, а также с руководителями филиалов указанных организаций на неопределенный срок до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, подлежат приведению в соответствие с требованиями статей 3321 и 3362Трудового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) в течение тридцати дней со дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

2. Уставы государственных и муниципальных образовательных организаций высшего образования и научных организаций, созданных до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, подлежат приведению в соответствие с нормами Трудового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) в срок до 31 декабря 2021 года.

3. Уставы государственных и муниципальных образовательных организаций высшего образования и научных организаций до приведения их в соответствие с нормами Трудового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) действуют в части, не противоречащей указанным нормам.

Статья 3

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2020 года.

Президент Российской Федерации В. Путин