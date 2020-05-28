У Баринова и еще трех футболистов "Локомотива" выявлен коронавирус

Тест на коронавирус у четырех футболистов московского "Локомотива" дал положительный результат.

Как сообщает сайт московского клуба, по итогам тестирования заболевание выявлено у вратаря Антона Коченкова, полузащитников Дмитрия Баринова, Романа Тугарева и нападающего Тимура Сулейманова.

Болезнь у всех футболистов проходит бессимптомно, они находятся на самоизоляции и чувствуют себя хорошо. Это уже пятый случай в "Локомотиве". Ранее диагноз "коронавирус" был поставлен перуанскому нападающему Джефферсону Фарфану.

"Локомотив" в четверг начал сбор на базе в подмосковной Баковке. Команда будет готовиться к возобновлению чемпионата РПЛ, которое намечено на 21 июня.

Ранее коронавирус был выявлен у защитника "Динамо" Романа Евгеньева, полузащитника "Спартака" Зелимхана Бакаева, нападающего "Урала" Павла Погребняка, защитников "Рубина" Константина Плиева и Николая Пояркова.