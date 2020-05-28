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28.05.2020 19:35
Рубрика: Общество

Бульон для микроба

Ученые создали среду для перевозки возбудителя болезни
Текст: Антон Дерябин (Нижний Новгород)
Российская газета - Федеральный выпуск № 115(8169)
Выпускник Приволжского исследовательского медицинского университета Святослав Зиновьев в сотрудничестве со специалистами Нижегородского государственного университета (ННГУ) разработал питательную среду, в которой вирус сохраняется до трех дней. Это означает, что даже после длительной транспортировки врачи лаборатории могут изучать доставленный им вирус, в том числе и COVID-19, в первозданном виде.

Обычно вирус гибнет в пробирке в течение суток - таковы ограничения большинства существующих питательных сред. Нижегородцам же удалось создать "питательный бульон", воссоздающий химическую структуру жидкостей человеческого организма, что существенно продлевает жизнь вируса. А значит, исследования возбудителя болезни можно проводить более эффективно.

Фото: Сергей Куксин / РГ
Определена оптимальная для развития коронавируса температура

- Мы смогли добавить в среду бесспиртовой стабилизатор, который позволяет хранить биоматериал долгое время. Есть другие среды, но они спиртовые, в них клетки погибают быстро. У нас же среда живая, - рассказал "РГ" Святослав Зиновьев, директор компании-разработчика. - Мы проверяли по патентам, в том числе зарубежным: аналога нашей разработке нет. Отмечу также, что наша среда полностью состоит из отечественных расходных материалов. Она в несколько раз дешевле импортных аналогов.

По словам специалистов, элементы новой среды тестировались на базе лабораторий ННГУ, а регистрационное удостоверение на изделие было получено еще до COVID-19. Но результаты анализов, проведенные в Федеральном медико-биологическом агентстве, подтвердили: среда не искажает точность анализа после транспортировки и биоматериала вируса.

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