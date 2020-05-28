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28.05.2020 05:00
Рубрика: Экономика

Управляющие компании начали экономить на текущем ремонте домов

Текст: Марина Трубилина
Управляющие компании в условиях снижения собираемости платежей за ЖКУ и дополнительных расходов на дезинфекцию подъездов вынуждены экономить на некоторых вроде бы обязательных работах. При этом растет число жалоб жителей на некачественное обслуживание домов.
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Экономия происходит за счет текущего ремонта кровли, фасада, лестниц, подвальных помещений и фундамента, говорит эксперт тематической площадки Общероссийского народного фронта "Жилье и городская среда" Павел Склянчук. "Это такие виды работ, которые не видны, но их невыполнение приводит к дальнейшему ветшанию здания и приближает необходимость капремонта или признания дома аварийным", - отмечает он. Кроме того, по мнению Склянчука, есть опасения, что будут не проведены работы, связанные с подготовкой к отопительному периоду - например, очистка теплообменного оборудования от накипно-коррозионных отложений. "Это значит, что зимой будет холоднее в квартирах либо тепло будет подано не вовремя", - говорит эксперт.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Столичные поставщики тепла недосчитались 18% оплаты за услуги

У управляющих компаний четыре вида расходов, поясняет руководитель Центра общественного контроля в сфере ЖКХ Тверской области Елена Юлегина. Это зарплата, налоги, плата за коммунальные ресурсы и расходы собственно на содержание домов. "Экономить на выплате зарплаты, налогах или плате за ресурсы нельзя - это влечет уголовную ответственность для работников управляющих компаний, - говорит она. - То есть снижать расходы можно только на содержание домов. И это противоречит интересам собственников и задачам, ради которых УК существует". В первую очередь, урезаются траты на косметический ремонт фасадов и подъездов - покраску стен, перил, окон. "Не время сейчас, например, менять окна в подъездах на энергоэффективные", - считает Юлегина. При этом ряд ремонтных работ откладывать тоже нельзя - например, текущей крыши, разбитого стекла в окне подъезда или прохудившейся канализационной трубы в подвале. "Даже если собственники вносят 100% платы, этих сумм обычно всё равно не хватает на то, что нужно делать по нормативам, из-за изначально низкого тарифа. Если же собственники заплатили половину положенного - этого никак не может хватить", - добавляет Юлегина.

Фото: iStock
Общие собрания жильцов разрешено проводить через интернет

По последним данным НП "ЖКХ-Контроль", собираемость платежей за услуги ЖКХ за апрель упала по сравнению с февралем на 25%. При этом разброс снижения платежной дисциплины варьируется в зависимости от региона от 4% (Архангельская область, Татарстан) до 50-60% (Краснодарский край, Чечня, Калмыкия). В Краснодарском крае и Республике Коми, отмечают в организации, зафиксированы попытки отдельных управляющих компаний увеличить платеж граждан для компенсации расходов на дезинфекцию без проведения собрания.

"Самым распространенным методом решения проблемы финансового дефицита для управляющих компаний является сворачивание работ по обслуживанию МКД, что в перспективе приводит к ухудшению качества проживания в таких домах, а в особо сложных случаях - к увеличению аварийных случаев", - сообщает "ЖКХ-Контроль". В 11 регионах уже увеличилось число жалоб на некачественное обслуживание.

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