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28.05.2020 21:50
Рубрика: Общество

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Утверждены правила онлайн-защиты диссертаций
Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Федеральный выпуск № 114(8168)
В условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции правительство разрешило защиту кандидатских и докторских диссертаций в дистанционном режиме. Этот формат, рассчитывают в кабинете министров, позволит не прерывать работу государственной системы научной аттестации и, что не менее важно, защитит людей старшего возраста, которые часто входят в состав диссертационных советов.

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление с условиями проведения заседаний советов по защите диссертаций в удаленном интерактивном режиме.

Диссертации в МГУ разрешили защищать онлайн

Такой формат установлен на период действия противовирусных ограничений. Члены диссертационных советов и официальные оппоненты по диссертации могут физически не присутствовать на заседании, если между ними и другими участниками обеспечен аудиовизуальный контакт. При этом доля членов диссертационного совета, участвующих в защите удаленно, не должна превышать 2/3 от их общего числа, а норма по количеству оппонентов, которые могут участвовать в заседании удаленно, не применяется.

Формат позволит не прерывать работу системы научной аттестации

Как и пункт действующего положения о тайном голосовании. При защите кандидатской или докторской в интерактивном режиме диссертационный совет голосует за присуждение ученой степени открытым способом.

Организациям, в которых созданы диссертационные советы, сейчас при организации их работы рекомендовано руководствоваться предложенным временным порядком.

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