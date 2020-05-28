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28.05.2020 16:42
Рубрика: В мире

В Чехии поступил в продажу календарь с портретами нацистов

Текст: Юрий Ершов

В Чехии грянул очередной скандал, связанный с памятью о войне. Там в продаже интернет-магазинов появился настенный календарь с портретами нацистских преступников. Среди них - бывшие руководители рейхспротектората Богемии и Моравии обергруппенфюреры СС Райнхард Гейдрих и Карл Герман Франк, а также известный своими экспериментами на людях в лагере смерти Освенцим Йозеф Менгеле. Об этом сообщает немецкий еженедельник Der Spiegel.

Фото: Николай Никитин/ ТАСС
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Несмотря на то, что этот календарь стал шоком для большинства чехов, спрос на него оказался немалым. По крайней мере, об этом можно судить по объявлению онлайн-магазина скандального пражского издания "Наше войско". По данным сайта, заказы у них сформированы на две недели вперед.

Реакция на героизацию нацистов последовала. Так, Федерация еврейских общин Чехии выступила с заявлением и потребовала наказать виновных. В заявлении подчеркивается, что календарь с нацистами - это не что иное, как откровенная пропаганда национал-социализма и отбеливание военных преступников.

Посол Израиля в Чехии Даниэль Мерон выразил глубокое возмущение появлением скандального календаря. А посол Германии Кристоф Исранг написал в Twitter, что подобная продукция просто невыносима. Невозможно понять тех людей, заключает посол, которые могут предлагать и покупать такой "мусор".

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Какой-то внятной реакции от чешских властей пока не последовало. Вероятнее всего, дело спустят на тормозах, как случилось с чашками производства того же издательства с портретом Гитлера. Пока звучит только один аргумент - у нас, мол, свобода слова.

Любопытно, прославление лидеров нацизма в Чехии происходит на фоне все еще громкого скандала, вызванного демонтажем памятника советскому маршалу Ивану Коневу в столице страны, который освобождал Прагу от нацистов.

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