В Чехии поступил в продажу календарь с портретами нацистов

В Чехии грянул очередной скандал, связанный с памятью о войне. Там в продаже интернет-магазинов появился настенный календарь с портретами нацистских преступников. Среди них - бывшие руководители рейхспротектората Богемии и Моравии обергруппенфюреры СС Райнхард Гейдрих и Карл Герман Франк, а также известный своими экспериментами на людях в лагере смерти Освенцим Йозеф Менгеле. Об этом сообщает немецкий еженедельник Der Spiegel.

Несмотря на то, что этот календарь стал шоком для большинства чехов, спрос на него оказался немалым. По крайней мере, об этом можно судить по объявлению онлайн-магазина скандального пражского издания "Наше войско". По данным сайта, заказы у них сформированы на две недели вперед.

Реакция на героизацию нацистов последовала. Так, Федерация еврейских общин Чехии выступила с заявлением и потребовала наказать виновных. В заявлении подчеркивается, что календарь с нацистами - это не что иное, как откровенная пропаганда национал-социализма и отбеливание военных преступников.

Посол Израиля в Чехии Даниэль Мерон выразил глубокое возмущение появлением скандального календаря. А посол Германии Кристоф Исранг написал в Twitter, что подобная продукция просто невыносима. Невозможно понять тех людей, заключает посол, которые могут предлагать и покупать такой "мусор".

Какой-то внятной реакции от чешских властей пока не последовало. Вероятнее всего, дело спустят на тормозах, как случилось с чашками производства того же издательства с портретом Гитлера. Пока звучит только один аргумент - у нас, мол, свобода слова.

Любопытно, прославление лидеров нацизма в Чехии происходит на фоне все еще громкого скандала, вызванного демонтажем памятника советскому маршалу Ивану Коневу в столице страны, который освобождал Прагу от нацистов.