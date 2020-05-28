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28.05.2020 11:25
Рубрика: В мире

В Дании фанаты через Zoom смогут поддерживать любимую команду

Текст: Юрий Когалов
Фото: EPA-EFE/HUGO DELGADO Фото: EPA-EFE/HUGO DELGADO
Фото: EPA-EFE/HUGO DELGADO

Сегодня вечером пройдет первый матч датской высшей лиги после того, как власти страны разрешили возобновить проведение игр, приостановленных на два месяца из-за пандемии коронавируса.

Фото: Марина Волосевич
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Поскольку угроза для здоровья населения все еще сохраняется, трибуны стадиона в Орхусе останутся пустыми, как, впрочем, и других стадионов до конца этого сезона. Однако организаторы нашли способ сделать зримой поддержку фанатами их любимых команд. К матчу между "Орхусом" и "Рандерсом" по краям поля установили огромные экраны, на которых болельщики при помощи программы видеозвонков Zoom смогут своими кричалками, песнями и хлопками подбодрить игроков.

"В мире спорта подобное происходит впервые", - говорит один из координаторов проекта Сёрен Хойлунд Карлсен. По его словам, которые приводит испанская El Mundo, их идея уже заинтересовала клубы из других стран Европы, они звонят, чтобы узнать детали.

Как оказалось, на стадионе было установлено несколько экранов общей площадью 120 квадратных метров. Они расставлены так, чтобы создавался эффект присутствия болельщиков. Во время игры они будут разделены на три части: для фанатов одной и другой команды, а также для нейтральных болельщиков. Для того, чтобы "попасть" на матч, необходимо забронировать место, это можно сделать совершенно бесплатно.

По словам Карлсена, уже 10 тысяч человек зарезервировали места на игру между "Орхусом" и "Рандерсом". Но он надеется, что их число достигнет 12 тысяч, до конца дня еще есть время. Правда, одновременно на экранах будут отображаться только 200 из них. По ходу встречи изображение будет меняться, позволяя всем "поприсутствовать" на игре, поддержать игроков, отпраздновать с ними забитые голы.

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Контролировать поведение фанатов будут 50 модераторов. Они будут следить, чтобы болельщики не оскорбляли ни игроков, ни других зрителей, вели себя пристойно, не раздевались на радостях. "Правила остались такими же, как и во время обычных матчей, только нарушителей будут не выводить охранники, а отключать от трансляции", - отмечает Карлсен.

Если опыт окажется удачным, клуб "Орхус" продолжит использовать экраны на своих матчах. "Но это только временное решение. На самом деле, мы все хотим, чтобы фанаты вернулись на трибуны", - заключил Карлсен.

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