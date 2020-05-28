В Госдуме предложили усилить защиту детей от пропаганды наркотиков

В Госдуме подготовили к внесению пакет законопроектов, направленных на защиту несовершеннолетних от попыток вовлечь их в оборот наркотиков и протесты. Концепцию поправок журналистам представил глава Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев. Еще одна инициатива - блокировать сайты, где пропагандируется нацизм и оправдывается экстремизм.

Во-первых, депутаты предлагают повысить до 15 лет верхний предел уголовной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в незаконный оборот наркотических средств. По нынешним законам за это грозит до восьми лет лишения свободы, при этом самому подростку, который сбывает наркотики по инициативе взрослого человека, могут дать до 15 лет тюрьмы. Комиссии это кажется несоразмерным, объяснил Пискарев.

Второй законопроект посвящен той же проблеме, но с другой стороны. Предлагается добавить в Уголовный кодекс РФ новую статью с наказанием за склонение к употреблению наркотиков с использованием интернета. За это будет грозить до 12 лет лишения свободы. Сеть, по словам Пискарева, буквально напичкана ресурсами, которые призывают к потреблению наркотиков и дают ложный посыл о пользе легализации наркотиков.

Аналогичный посыл, по его словам, эксплуатируют запрещенные в России неправительственные организации, которые перебазировались за рубеж и там готовят кадры для воздействия на российскую молодежь через интернет. "На площадках этих организаций происходит вовлечение наших граждан, чтобы они пропагандировали наркопотребление в интернете, - полагает парламентарий. - Также там идет подготовка так называемых активистов для "цветных" революций, организации погромов в России".

В связи с этим подготовлен еще один законопроект - о наказании для участников таких "тренингов". "Те, кто выезжает в такие зарубежные НПО, запрещенные в России, также должны быть привлечены к административной ответственности, если они эту деятельность осуществляли в России", - заявил Пискарев. Эту позицию поддержал его коллега по комиссии, депутат ГД Николай Рыжак. "Идет воздействие на неустойчивую психику, параллельно с привитием протестных настроений, - заявил он. - Мы четко улавливаем эту взаимосвязь. Надо дать четкий ответ нашим гражданам, что мы не в стороне".

За склонение в интернете к употреблению наркотиков предлагают ввести уголовное наказание

Еще один законопроект касается защиты истории от посягательств. В комиссии подготовили законодательный ответ на действия тех интернет-ресурсов, которые в ходе акции "Бессмертный полк" стали пропагандировать нацистских преступников и оправдывали действия тех, кто разместил фото нацистов вместо ветеранов. Готова инициатива о блокировке ресурсов, где такого рода проявления экстремизма оправдываются, сообщил Пискарев. Комиссия установила, что информацию с оправданием экстремистской деятельности распространяли представители зарубежных правозащитных организаций и СМИ. Согласно подготовленным поправкам, решение о блокировке таких ресурсов сможет принимать Генпрокурор РФ или его заместители. В ближайшее время поправки будут внесены в Госдуму, анонсировал Пискарев.