В Италии нашли древний объект, за которым "охотились" 100 лет

В Италии сотрудники Главного управления археологии, изобразительного искусства и ландшафта города Вероны раскопали великолепную мозаику древнеримской виллы, которая последнее столетие была скрыта под виноградником.

Как сообщает L'Arena, эта вилла датируется III веком нашей эры. Она была обнаружена в 1920-х годах в местечке Неграр-Ди-Вальполичелла, пригороде Вероны. Однако только сейчас археологи получили возможность исследовать ее.

Дело в том, что на этом месте разбит виноградник. С лета 2019 года его владельцы раздумывали, давать ли разрешение на проведение раскопок. Работы стартовали в октябре, когда разрешение все же было получено, но в феврале их приостановили из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.

Археологи возобновили работу только в мае текущего года. Для исследования владельцы виноградника отвели им небольшие полоски земли между рядами виноградных лоз, но этого оказалось достаточно для того, чтобы совершить важную находку.

Глубоко под поверхностью команда под руководством археолога Джанни де Цуккато обнаружила прекрасно сохранившуюся роскошную разноцветную мозаику с геометрическими уззорами, которая украшала собой полы в римской вилле. По его словам, также была обнаружена часть фундамента. Все это вкупе позволит определить планировку и точные размеры древнего здания.

Роберто Грисон, мэр Неграр-ди-Вальполичеллы, заявил, что очень взволнован повторным открытием этой виллы, ведь оно произошло спустя целое столетие. Первые и единственные до сих пор раскопки в этом месте были проведены в далеком 1922 году.

Тогда исследователи сделали фотографии и задокументировали свои находки. Однако они по какой-то причине не указали точное местоположение виллы и не дали конкретных указателей, по которым можно было бы ориентироваться их последователям.

Получилось так, что найденная, но тщательно не изученная вилла, была тут же забыта и потеряна вновь. Только прошлым летом археологам удалось "выйти на ее след". Ученые считают, что им, возможно, удалось найти южную сторону большого портика с колоннами, который выходил во внутренний сад.