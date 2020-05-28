В Южной Корее произошла вспышка количества заболевших COVID-19

Новости

Французский парламент одобрил новое приложение для смартфонов StopCovid 07:29
Иммунолог сравнил вакцину от коронавируса и прививку от гриппа 06:51
В Хабаровск переправили более килограмма наркотиков в микроволновке 06:43
Посольство РФ анонсировало вывозной рейс для россиян из Латинской Америки 06:17
На Камчатке комплексы С-400 выполнили электронные пуски ракет 06:04
В Астрахани паром "Рахманинов" сель на мель под мостом через Волгу 05:56
Водопады Игуасу начинают восстанавливаться от сильнейшей засухи 05:42
Лавров рассказал о запрете странам обращаться за помощью к России 05:38
На Сахалине задержали судно с 30 тоннами живого краба на борту 05:30
Военные РФ доставили гуманитарную помощь нуждающимся семьям Заевфратья 05:15
Цукерберг раскритиковал Twitter за маркировку сообщения президента США 05:02
Венесуэла договорилась с ООН направить часть золота на борьбу с COVID-19 04:41
Во Владивостоке бросившие зверей голодными владельцы зоопарка забрали их 04:00
В Греции объявили о всеобщей вакцинации БЦЖ для защиты от COVID-19 03:55
На Чукотке по делу о гибели двух детей задержан коммунальщик 03:54
Британские власти будут отслеживать контакты людей с коронавирусом 03:35
Гидрометцентр предупредил о похолодании в первый день лета 03:00
Лавров: Пройти проверку пандемией оказались готовы не все 02:40
Boeing возобновит производство самолетов 737 MAX 02:32
В Минкомсвязи опубликовали новый список вывозных авиарейсов для россиян 01:40
Экипаж Crew Dragon после отмены старта вернулся в карантин 01:29
Трамп пригрозил жестко регулировать деятельность соцсетей в США 00:58
В Москве скончался 71 пациент с коронавирусом 00:49
Вирусологи рассказали, когда ждать вторую волну коронавируса на Кубе 00:35
Рогозин сообщил подробности создания новой орбитальной станции 00:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" покажет круглый стол на тему: "Политика санкций в эпоху COVID-19"
"РГ" покажет круглый стол на тему: "Политика санкций в эпоху COVID-19"
В России с 1 июня начнут снимать ограничения для внутреннего туризма
В России с 1 июня начнут снимать ограничения для внутреннего туризма
Видеоинтервью: Как Роспатент борется с коронавирусом и помогает изобретателям
Видеоинтервью: Как Роспатент борется с коронавирусом и помогает изобретателям
28.05.2020 06:52
Рубрика: В мире

В Южной Корее произошла вспышка количества заболевших COVID-19

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
Южной Корее пока не удается покончить с коронавирусом на своей территории. Власти сообщили, что зафиксирован заметный рост числа новых зараженных COVID-19. Хотя по меркам других стран, возможно, скачок не такой уж и значительный - 79 человек за сутки, но для Кореи это антирекорд почти последних двух месяцев. Обеспокоенность вызывает тот факт, что коронавирус возникает зачастую практически "ниоткуда",специалисты не могут определить пути его распространения.
Фото: AFP/Ed JONES Фото: AFP/Ed JONES
Фото: AFP/Ed JONES

Как сообщили в ходе регулярного пресс-брифинга утром в четверг представители министерства здравоохранения Республики Корея (РК), по ситуации на полночь 28 мая за сутки в стране было зарегистрировано 79 новых зараженных COVID-19, что стало рекордом за последние 53 дня. Теперь уже очевидно, что новым эпицентром становится столичный регион. Из этих 79 больных 67 пришлись на Сеул, соседний мегаполис Инчхон и столичную провинцию Кёнги. Общее число случаев заражения за всё время теперь составляет 11 344 человека.

Фото: EPA/YONHAP
В Южной Корее возобновили учебу в школах

За прошедшие сутки выздоровели 45 человек или 10 340 за все время. Таким образом за сутки численность людей, у кого в организме выявлен COVID-19, возросло на 34 человека или 735 всего. Доля выздоровевших незначительно снизилась, составляя теперь 91,15 процента. К счастью, за сутки никто не умер. Численность жертв осталась прежней - 269 человек, летальность снизилась до 2,37 процента.

По меркам большинства других стран показатели Южной Кореи - то, о чем можно мечтать, однако для самых корейцев - это повод для серьезной обеспокоенности. Теперь стало очевидно: как происходит ослабление антивирусных мер - сразу следует вспышка, которую приходится срочно локализовывать. Не успели власти более-менее ограничить распространение COVID-19 из ночных клубов развлекательного квартала Сеула Итхэвон, как теперь последовали новые очаги, в том числе и те, которые совпали с возобновлением учебы в школах и детских садах. Сейчас главный новый очаг находится в логистическом центре местной крупной компании Coupang в городе Пучхон в провинции Кёнги. В настоящий момент власти в экстренном порядке проверяет более четырех тысяч сотрудников, а также членов их семей и знакомых. Общее число подтвержденных заражений из этого очага составило 69 человек.

Учитывая, что накануне в Корее тоже было зафиксировано повышенное число новых заболевших COVID-19 на уровне 40 человек, то нельзя исключать, что Корея вновь оказалась на пороге второй волны коронавируса. Эти же опасения были после вспышки на Итхэвоне, но ее удалось нейтрализовать, хотя пока еще не полностью. Одновременно стали приходить тревожные сообщения из школ и детских садов Южной Кореи, где в последнее время для значительной части детей были возобновлены занятия в обычном режиме. В некоторых местах были зафиксированы заражения коронавирусом, что заставило более 500 школ и детских садов (в первую очередь столичного региона) пока отказаться от возобновления занятий.

104-летняя кореянка победила коронавирус

Безусловно, цифры эти не такие значительные, особенно если учесть показатели других стран, но власти Кореи собирались полностью подавить коронавирус на своей территории, что, как видно, пока не удается. То здесь, то там COVID-19 прорывает "линию обороны".

Экспертов беспокоит также и то, что во многих случаях коронавирус возникает неизвестно как. По крайней мере пути заражения сейчас часто не удается установить. Кроме того, не радует концентрация новых больных в столичном районе, где проживает практически половина всего населения Республики Корея. При худшем сценарии развития ситуации это может привести к повторению "сценария Тэгу", где был главный эпицентр COVID-19 в Южной Корее. Правда корейцы уже доказали, что умеют справляться с подобными "прорывами антивирусной блокады", потому хочется надеяться, что точно также эксперты Страны утренней свежести сработают и на этот раз.

В мире Восточная Азия Южная Корея Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Лавров рассказал о запрете странам обращаться за помощью к России
Минтруд предложил утроить пособие по безработице
Гидрометцентр предупредил о похолодании в первый день лета
Crew Dragon не смог стартовать из-за погоды
Глава Крыма выступил против тестирования всех туристов на COVID-19
МИД разъяснил суть Договора по открытому небу, из которого вышли США
Каким будет пляжный отдых в Европе из-за пандемии