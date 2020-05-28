В Южной Корее произошла вспышка количества заболевших COVID-19

Южной Корее пока не удается покончить с коронавирусом на своей территории. Власти сообщили, что зафиксирован заметный рост числа новых зараженных COVID-19. Хотя по меркам других стран, возможно, скачок не такой уж и значительный - 79 человек за сутки, но для Кореи это антирекорд почти последних двух месяцев. Обеспокоенность вызывает тот факт, что коронавирус возникает зачастую практически "ниоткуда",специалисты не могут определить пути его распространения.

Как сообщили в ходе регулярного пресс-брифинга утром в четверг представители министерства здравоохранения Республики Корея (РК), по ситуации на полночь 28 мая за сутки в стране было зарегистрировано 79 новых зараженных COVID-19, что стало рекордом за последние 53 дня. Теперь уже очевидно, что новым эпицентром становится столичный регион. Из этих 79 больных 67 пришлись на Сеул, соседний мегаполис Инчхон и столичную провинцию Кёнги. Общее число случаев заражения за всё время теперь составляет 11 344 человека.

За прошедшие сутки выздоровели 45 человек или 10 340 за все время. Таким образом за сутки численность людей, у кого в организме выявлен COVID-19, возросло на 34 человека или 735 всего. Доля выздоровевших незначительно снизилась, составляя теперь 91,15 процента. К счастью, за сутки никто не умер. Численность жертв осталась прежней - 269 человек, летальность снизилась до 2,37 процента.

По меркам большинства других стран показатели Южной Кореи - то, о чем можно мечтать, однако для самых корейцев - это повод для серьезной обеспокоенности. Теперь стало очевидно: как происходит ослабление антивирусных мер - сразу следует вспышка, которую приходится срочно локализовывать. Не успели власти более-менее ограничить распространение COVID-19 из ночных клубов развлекательного квартала Сеула Итхэвон, как теперь последовали новые очаги, в том числе и те, которые совпали с возобновлением учебы в школах и детских садах. Сейчас главный новый очаг находится в логистическом центре местной крупной компании Coupang в городе Пучхон в провинции Кёнги. В настоящий момент власти в экстренном порядке проверяет более четырех тысяч сотрудников, а также членов их семей и знакомых. Общее число подтвержденных заражений из этого очага составило 69 человек.

Учитывая, что накануне в Корее тоже было зафиксировано повышенное число новых заболевших COVID-19 на уровне 40 человек, то нельзя исключать, что Корея вновь оказалась на пороге второй волны коронавируса. Эти же опасения были после вспышки на Итхэвоне, но ее удалось нейтрализовать, хотя пока еще не полностью. Одновременно стали приходить тревожные сообщения из школ и детских садов Южной Кореи, где в последнее время для значительной части детей были возобновлены занятия в обычном режиме. В некоторых местах были зафиксированы заражения коронавирусом, что заставило более 500 школ и детских садов (в первую очередь столичного региона) пока отказаться от возобновления занятий.

Безусловно, цифры эти не такие значительные, особенно если учесть показатели других стран, но власти Кореи собирались полностью подавить коронавирус на своей территории, что, как видно, пока не удается. То здесь, то там COVID-19 прорывает "линию обороны".

Экспертов беспокоит также и то, что во многих случаях коронавирус возникает неизвестно как. По крайней мере пути заражения сейчас часто не удается установить. Кроме того, не радует концентрация новых больных в столичном районе, где проживает практически половина всего населения Республики Корея. При худшем сценарии развития ситуации это может привести к повторению "сценария Тэгу", где был главный эпицентр COVID-19 в Южной Корее. Правда корейцы уже доказали, что умеют справляться с подобными "прорывами антивирусной блокады", потому хочется надеяться, что точно также эксперты Страны утренней свежести сработают и на этот раз.