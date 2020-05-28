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28.05.2020 01:40
Рубрика: Власть

В Минкомсвязи опубликовали новый список вывозных авиарейсов для россиян

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Минкомсвязи России обновили график вывозных авиарейсов из-за границы до десятого июня включительно. Всего их будет 24. На этот четверг, 28 мая, назначен вывозной рейс по маршруту Гоа - Санкт-Петербург - Москва и Ташкент - Ростов-на-Дону. В пятницу, 29 мая, россияне смогут вернуться в Москву и Санкт-Петербург из Турции, Узбекистана, Таджикистана, а также из Франции и Германии.

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"Семь вывозных рейсов запланированы на субботу, 30 мая. В графике вылетов рейсы по маршрутам: Бангкок - Санкт-Петербург - Москва, Лондон - Санкт- Петербург - Москва, Нью-Йорк - Екатеринбург - Новосибирск и Нью-Йорк - Ростов-на-Дону - Махачкала, Душанбе - Санкт-Петербург, Бейрут - Краснодар и Кишинев - Москва. График на 31 мая включает в себя вылеты самолетов из Дели в Москву, из Майами в Санкт-Петербург и Москву, а также из Афин в столицу России", - со ссылкой на ведомство сообщает ТАСС.

По данным Минкомсвязи, заявки на возвращение в Россию из-за рубежа подали свыше 60 тысяч граждан страны. Больше всего соотечественников находятся в Таиланде (почти 8 тысяч), в США (4,2 тысячи) и в Индии (4 тысячи человек).

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