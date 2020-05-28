В Москве пройдет онлайн-чемпионат по программированию

Открытый финал Московских тренировок для студентов, школьников и всех, кто интересуется алгоритмическим программированием, пройдет 31 мая на базе МФТИ. В состязании примут участие ребята из России и стран СНГ.

Чемпионат, организованный МФТИ и Физтех-Союзом при поддержке нескольких компаний и гранта мэра Москвы, станет заключительным этапом образовательного проекта по олимпиадному программированию для студентов. Он стартовал в октябре 2019 года. Каждую неделю ребята слушали лекции, разбирали задачи, словом, тренировались.

По словам проректора МФТИ, основателя Moscow Workshops Алексея Малеева, проект дает возможность молодым талантливым ребятам проявить себя на международных соревнованиях по программированию, в учёбе и на работе.

- Доступ к знаниям - один из ключевых ресурсов для развития, и нам важно, чтобы все желающие могли реализовать себя и в будущем стать лидерами технологических перемен, - сказал Малеев. - Наши партнеры помогают в этом: предоставляют студентам бесплатные лицензии и образовательные плагины, организуют летние стажировки и семестровые практики.

В Московских тренировках участвуют сотни студентов российских вузов, среди которых МГУ, МГТУ им. Баумана, МАИ, РЭУ им. Плеханова, СПбГУ, ИжГТУ, УрФУ. Всего 34 вуза и 10 школ. Тренируют ребят российские призеры Международного чемпионата по программированию ICPC - самого престижного соревнования для студентов-программистов, где наши ребята стабильно занимают первые места.

В чемпионате 31 мая смогут участвовать команды до трёх человек. Все "игроки" должны владеть базовыми алгоритмами и как минимум одним из языков программирования: C++, Java, Python или Kotlin. На решение задач, а их может быть от 8 до 13, дается пять часов.

Подать заявку для участия можно здесь.