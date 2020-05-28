В Москве пройдет онлайн-чемпионат по программированию

Новости

В Самаре осуждена банда за мошенничества с фиктивными ДТП 21:13
Медико-социальный патронаж для пожилых в регионах станет доступнее 20:37
Белоголовые сипы впервые за 20 лет вывели птенца в зооуголке Симферополя 20:23
Анна Кузнецова родила седьмого ребенка 20:06
Жителям Подмосковья начали делать тесты на антитела к коронавирусу 20:02
Премьер Франции назвал дату открытия пляжей в стране 19:59
СК завершил следствие по делу о распространении фейка о короновирусе 19:50
В детсадах Подмосковья вдвое увеличат количество дежурных групп 19:39
Служба судебных приставов продолжает составлять списки невыездных 19:31
В Подмосковье открывают МФЦ и строительные магазины 19:28
Исследование: В карантин люди сэкономили на одежде, косметике и транспорте 19:17
Андрей Воробьев: С 29 мая в Подмосковье открываются парки 19:16
Собянин рассказал, когда в Москве откроют салоны красоты и фитнес-центры 19:11
Собянин: Проход на Красную площадь в день парада Победы ограничат 18:54
Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности 18:49
Определена оптимальная для развития коронавируса температура 18:48
Автовладельцам Москвы разрешили не надевать маски 18:47
СК показал кадры следственных действий по делу о реабилитации нацизма 18:43
СМИ: Чемпионат Англии возобновится 17 июня 18:37
Стартовал снятый в самоизоляции сериал "Маленькая комната" 18:37
В Сочи похитили редчайшую рукопись Пушкина стоимостью в 75 млн рублей 18:34
Костюм Бэтмена Роберта Паттинсона показали при дневном свете 18:33
В Петербурге разрешат ходить по улице без масок и перчаток 18:26
Прогулки в Москве будут планироваться по прописке 18:23
Космонавт-испытатель Олег Артемьев призвал серьезно относиться к COVID-19 18:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" покажет круглый стол на тему: "Политика санкций в эпоху COVID-19"
"РГ" покажет круглый стол на тему: "Политика санкций в эпоху COVID-19"
Законы июня прибавят россиянам денег и сократят их расходы
Законы июня прибавят россиянам денег и сократят их расходы
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
28.05.2020 20:27
Рубрика: Общество

В Москве пройдет онлайн-чемпионат по программированию

Текст: Мария Агранович

Открытый финал Московских тренировок для студентов, школьников и всех, кто интересуется алгоритмическим программированием, пройдет 31 мая на базе МФТИ. В состязании примут участие ребята из России и стран СНГ.

Чемпионат, организованный МФТИ и Физтех-Союзом при поддержке нескольких компаний и гранта мэра Москвы, станет заключительным этапом образовательного проекта по олимпиадному программированию для студентов. Он стартовал в октябре 2019 года. Каждую неделю ребята слушали лекции, разбирали задачи, словом, тренировались.

Фото: iStock
Россия остается мировым лидером олимпиад студентов по программированию

По словам проректора МФТИ, основателя Moscow Workshops Алексея Малеева, проект дает возможность молодым талантливым ребятам проявить себя на международных соревнованиях по программированию, в учёбе и на работе.

- Доступ к знаниям - один из ключевых ресурсов для развития, и нам важно, чтобы все желающие могли реализовать себя и в будущем стать лидерами технологических перемен, - сказал Малеев. - Наши партнеры помогают в этом: предоставляют студентам бесплатные лицензии и образовательные плагины, организуют летние стажировки и семестровые практики.

В Московских тренировках участвуют сотни студентов российских вузов, среди которых МГУ, МГТУ им. Баумана, МАИ, РЭУ им. Плеханова, СПбГУ, ИжГТУ, УрФУ. Всего 34 вуза и 10 школ. Тренируют ребят российские призеры Международного чемпионата по программированию ICPC - самого престижного соревнования для студентов-программистов, где наши ребята стабильно занимают первые места.

В чемпионате 31 мая смогут участвовать команды до трёх человек. Все "игроки" должны владеть базовыми алгоритмами и как минимум одним из языков программирования: C++, Java, Python или Kotlin. На решение задач, а их может быть от 8 до 13, дается пять часов.

Подать заявку для участия можно здесь.

Общество Образование

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Столичные магазины будут регулировать количество покупателей
Роспотребнадзор и Минкульт подготовили рекомендации для кинотеатров
Кабмин завершает подготовку общенационального плана восстановления экономики
За сутки в России подтвержден 8371 случай COVID-19 в 85 субъектах
"Академик Черский" вышел из технического центра "Северного потока-2"
ЕГЭ-2020: что нужно знать о пробном экзамене
По каким правилам будут работать детские лагеря