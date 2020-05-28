В этом году в России посеют больше гречихи, риса, кукурузы и овощей. Только для овощей открытого грунта отведут на треть больше площадей, чем в 2019 году. Однако потери тоже будут. Больше всего снизятся площади под сахарной свеклой. Под вопросом увеличение производства картофеля.

По данным минсельхоза на 27 мая, сахарная свекла почти посеяна. И в этом году под нее отведено на 16% меньше площади, чем в прошлом году (945 тысяч га против чуть более 1,1 млн га). По данным "Центра агроаналитики" (подведомственного минсельхозу), больше всего уменьшатся посевы в Центральном (на 17,6%), Южном (18%) и Приволжском (15,3%) федеральных округах. Кроме сокращения площадей, подводит погода - ветер, недостаток влаги. Из-за этого аграрии юга и Центрального Черноземья пересевают свеклу больше обычного, говорит ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов. Например, из-за пыльных бурь вынужден был пересеять около 35-40% сахарной свеклы воронежский "Агротех-Гарант", рассказал президент компании Сергей Оробинский.

Это значит, что сахара в этом году мы получим меньше. И это благо для российского рынка, убеждены эксперты. Снижение производства позволит сбалансировать рынок. При этом цены для потребителя не станут от этого существенно выше. Россияне потребляют в год около 6 млн тонн сахара. А в последнем сезоне его было произведено более 7,7 млн тонн. Вместе с запасами прошлых лет излишки оценивались почти в 2,5 млн тонн. Это заставило российских производителей искать выходы на внешние рынки. По данным "Центра агроаналитики", к середине мая впервые в истории России экспорт сахара превысил 1 млн тонн. Однако продавать сахар на экспорт приходилось по минимальным ценам. По данным ИКАР, мировые цены на сахар-сырец находятся на 12-летнем минимуме. Получается, что российские производители сахара реализовывали продукцию, скорее, от безысходности.

На урожай сахарной свеклы в этом году повлияют не только сокращение посевных площадей, но также ветер и недостаток влаги

Несколько иначе обстоит дело с картофелем. По планам минсельхоза, в этом году картофель будет размещен на площади более 1,3 млн га - прибавка к прошлому году составит более 50 тысяч га. При этом ведомство обещает еще увеличить площадь под картофелем. Однако ждать увеличения площадей вряд ли стоит, считает исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников. Отрасль крайне низкорентабельная, и многие крестьянско-фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели в последние годы отказываются от картофеля в пользу более маржинальных культур. А за счет небольших хозяйств, по оценке эксперта, закрывается около 30% потребностей внутреннего рынка. По словам Красильникова, ежегодно российский товарный сектор производит 6,8-7,2 млн тонн картофеля, из них около 0,8-0,9 млн тонн остается на будущий урожай, около 1-1,5 млн тонн уходит на переработку, остальное поступает на прилавки. Также ежегодно в межсезонье в Россию завозится около 1,4 млн тонн картофеля. Красильников заверяет, что проблем с обеспечением картофелем потребителей опасаться не надо - даже при некотором снижении посевных площадей под него.