В России проведено более 9,7 миллиона тестов на коронавирусную инфекцию

Сотрудник больницы в лаборатории экспресс-диагностики в госпитале COVID-19 на базе ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова. Инфекционный госпиталь оказывает помощь пациентам c коронавирусной инфекцией или подозрением на нее. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Более 9,7 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службы Роспотребнадзора.

"В РФ проведено более 9,7 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остается 300 тысяч человек", - говорится в сообщении. В Роспотребнадзоре также уточнили, что за последние сутки в России провели 285 тысяч тестов на выявление инфекции. По данным санитарного ведомства на 26 мая, в РФ было проведено 9 415 992 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, под медицинским наблюдением оставалось 296 154 человека.