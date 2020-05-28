Нотариусы возобновляют работу практически в полном составе. Как сообщили "РГ" в Федеральной нотариальной палате, в настоящий момент в стране совершают нотариальные действия 90 процентов от общего числа действующих нотариальных контор. В большинстве регионов работают абсолютно все нотариусы.

Но в некоторых субъектах, где сохраняются противоэпидемиологические ограничения, часть нотариусов попали в группу риска по каким-то причинам, например, в силу возраста.

"В Москве сейчас работает 538 нотариальных контор, это примерно 80 процентов от общего числа", - сообщили в ФНП.

При этом даже в период самых строгих мер доступ к нотариальной помощи у граждан сохранялся: действовали дежурные нотариальные конторы. Например, в столице в первой половине апреля работало около 200 дежурных нотариальных контор.

В итоге за апрель по всей стране нотариальную помощь получили около 1,5 миллиона граждан, как частных лиц, так и представителей бизнеса.

"Наиболее востребованными в первый период действия ограничительных мер стали именно те нотариальные действия, которые имеют "цифровую" составляющую, то есть предоставили гражданам и бизнесу уникальные возможности совершить юридически значимые действия даже в условиях, когда личный прием в ведомствах и организациях был ограничен", - подчеркивают в ФНП.

Теперь даже если на телефоне нет денег, гражданин сможет зайти на сайт Федеральной нотариальной палаты, проверить доверенность или узнать, у какого нотариуса находится нас ледственное дело

Наиболее массовым действием оказался перевод документа в электронную форму с сохранением его юридической силы для мгновенной пересылки в любой город страны, так называемая "нотариальная телепортация". Их было совершено с 1 апреля по 17 мая более 282 тысяч.

"Мы понимаем, что электронный нотариат - это наше будущее. При, конечно же, сохранении базовых принципов проверки соответствия воли и волеизъявления заявителя, разъяснения последствий его действий. Эту функцию не выполнит ни одна программа, это задача нотариуса. И вот эту базовую функцию должны обслуживать существующие и новые цифровые инструменты, которые мы сейчас создаем", - отметил президент ФНП Константин Корсик.

Кстати, приказом минкомсвязи портал Федеральной нотариальной палаты включен в перечень социально значимых ресурсов. Доступ к таким ресурсам должен обеспечиваться бесплатно, провайдеры связи не вправе взимать плату за трафик при посещении этих сайтов.

Это значит, что даже если на телефоне нет денег, у гражданина будет возможность проверить на сайте ФНП доверенность, является ли она подлинной, найти наследственное дело или узнать, не находится ли в залоге машина, которую он присмотрел для покупки.