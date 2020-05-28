В Россию пришел новый смартфон Nokia дешевле 6000 рублей. Брать или нет?

Компания HMD Global объявила о старте продаж в России нового сверхбюджетного смартфона Nokia 1.3. Новинка в бирюзовом, графитовом и песочном цветах корпуса стоит 5990 рублей.

Nokia 1.3. Фото: HMD Global

Что покупатель получает за эти деньги? Начнем с хорошего. Чистый Android Go со встроенным фирменным приложением камеры от Google, который поддерживает ночной режим съемки. Поддержка карт памяти объемом до 400 гигабайт. Сложно представить, что кому-то понадобится столько, но почему бы и нет.

Далее: достаточно большой экран 5,71 дюйма с разрешением HD+. Для аппарата за 5990 рублей это неплохо - плюс нужно помнить, что невысокое разрешение способствует понижению энергопотребления.

Аккумулятор на 3000 мАч - это не самый высокий показатель, но учетом того, что сам аппарат имеет среднюю производительность, его должно хватить минимум на один полноценный день использования в режиме веб-серфинга, фото и прослушивания музыки.

Что может смутить - один гигабайт оперативной памяти. Этого может быть достаточно для работы системных приложений, но "тяжелые" программы вроде клиента Facebook лучше не использовать и остановиться на облегченной версии. Это же касается и производительных игр. А вот 16 гигабайт постоянной легко расширяются.

Конкурировать новинке придется с прошлогодними Xiaomi Redmi 7A, Huawei Y5 и Motorola G7 Play. У последнего есть даже не облегченный Android, дактилоскопический сканер и в два раза больше оперативной и постоянной памяти при стоимости от 5890 рублей (однако средняя стоимость немного выше - около 7000 рублей).