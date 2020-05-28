В Россию пришли смартфоны Honor 30 Series. Названы цены

Компания Honor представила смартфоны Honor 30 Series. Как водится, презентация прошла онлайн.

Honor 30 Pro+. Фото: Владимир Болотин

Смартфон Honor 30 Pro+, как видно из названия - самая старшая модель в серии. Это устройство с OLED-экраном с частотой обновления 90 Гц, а также с углом изгиба 70 градусов по краям для полного погружения при играх и просмотре видео. Диагональ дисплея - 6,57 дюйма.

Корпус у смартфона тонкий - 8,38 мм, вес устройства всего 190 грамм. Задняя панель выполнена из закаленного стекла в тонкой металлической рамке. Внутри смартфона - процессор Kirin 990 с поддержкой 5G и 16-ядерный графический процессор. Емкость аккумулятора - 4000 мАч, Honor 30 Pro+ поддерживает быструю зарядку 40 Вт и умеет заряжать другие гаджеты. Объем оперативной памяти - 8 Гб, флеш-памяти - 256 Гб.

Упор в смартфоне сделан на камеру Matrix Camera. Матричная камера состоит из трех модулей: сверхчувствительного объектива 50 Мп, телеобъектива с перископической системой на 8 Мп, широкоугольного объектива 16 Мп. Камера получила лазерную фокусировку, оптическую стабилизацию и стабилизацию на базе ИИ, а также 5-кратный оптический зум, 10-кратный гибридный и 50-картный цифровой зум. Фронтальная камера двойная - 32 + 8 Мп.

Honor 30 Pro+. Фото: Владимир Болотин

Второй смартфон в серии - Honor 30. Он имеет OLED-экран 6,53 дюйма изгиба, процессор Kirin 985 5G. Камера снабжена другим набором объективов: суперчувствительным 40 Мп, ультрашироким 8 Мп, телеобъективом с перископической системой 8 Мп и супермакрообъективом 2 Мп. Фронтальная камера имеет разрешение 32 Мп.

Смартфоны уже доступны для предзаказа на сайте Honor и в магазинах партнеров, в свободной продаже они появятся с 5 июня. Стоимость Honor 30 составит 34990 рублей за версию 8/128 Гб и 39990 рублей за 8/256 Гб. Honor 30 Pro+ будет доступен по цене 54990 рублей.

Кроме смартфонов Honor представила обновленную линейку ноутбуков Honor MagicBook 15, который поступит в продажу вместе со смартфонами. Стоить ноутбуки будут стоить от 49990 рублей за версию с 8 Гб / 256 Гб и от 52990 рублей за 8 Гб / 512 Гб.