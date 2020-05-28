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28.05.2020 11:12
Рубрика: В мире

В США продолжаются беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца

Текст: Александр Гасюк

В американском городе Миннеаполис второй день подряд продолжаются массовые беспорядки. Они вспыхнули из-за чрезмерно жесткого обращения местной полиции с афроамериканцем. Мужчина скончался в ходе задержания.

Фото: AFP/MANDEL NGAN
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В ночь на среду стихийная демонстрация протеста переросла в нападение толпы на полицейский участок. Разъяренные фактическим убийством 46-летнего местного жителя по имени Джордж Флойд жители Миннеаполиса закидали здание полиции и припаркованные рядом машины правоохранителей камнями и бутылками. В ответ силы правопорядка применили слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты.

Несмотря на это, беспорядки продолжились и в ночь на среду, они вылились в погромы, грабежи и поджоги городских магазинов и банкоматов. При этом один из погромщиков был застрелен, предположительно, владельцем атакованной торговой точки.

Как передают СМИ с места событий, на улицах Миннеаполиса появились вооруженные автоматическими винтовками граждане, которые называют себя "волонтерами" и защитниками предпринимателей от распоясавшихся вандалов.

Тем временем, стихийные акции протеста в связи с проявленной полицией нечеловеческой жестокостью по отношению к афроамериканцу Флойду - при задержании ему целенаправленно наступили на шею - перекинулись на другие регионы США. Сообщается, что в Лос-Анджелесе протестующие собрались у здания мэрии и перекрыли движение.

В настоящее время расследование трагического инцидента, который вновь обострил чрезвычайно чувствительную проблему полицейского насилия по отношению к "цветному" населению США, ведет ФБР. Четыре офицера полиции Миннеаполиса, которые стали виновниками смерти задержанного уже уволены. А имена двух служителей закона, непосредственно применявших силу к Джорджу Флойду, уже названы. Теперь им может грозить реальный тюремный срок за "нарушение протокола при аресте и причинение смерти".

Фото: youtube.com
Видео: Убийство полицией афроамериканца привело к беспорядкам в США

Впрочем, практика уголовного преследования полицейских в США, явно превысивших свои служебные полномочия по отношению к афроамериканцам, свидетельствует о том, что многим из них в итоге удается уйти от правосудия. Так, резонансное убийство офицером полиции летом 2014 года 18-летнего Майкла Брауна в городе Фергюсон завершилось оправдательным приговором. Как постановило после долгого расследования министерство юстиции США, выстреливший 12 раз в безоружного Брауна полицейский действовал в рамках самообороны. Этот инцидент, напомним, спровоцировал настоящий бунт в Фергюсоне, для подавления которого власти штата Миссури были вынуждены ввести комендантский час и привлечь национальную гвардию.

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