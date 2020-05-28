ВЦИОМ: Более 80% россиян носят маски в общественных местах

81 процент в стране и 90 жителей Москвы носят маски в общественных местах, соблюдают смягчающийся режим ограничения мобильности и контактов на период пандемии. Таков итог майского опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Так же россияне утверждают, что большая часть их окружения, родных и близких соблюдают предписания самоизоляции "в целом" (81 процент). При этом, 76 процентов ограничили деловые и иные контакты, сидят дома или уехали в отдаленное место. 69 процентов следят за гигиеной и используют антисептики, носят медицинскую маску в общественных местах - 81 процент, медицинские перчатки - 58 процентов.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о снижении ежедневного числа новых случаев заражения коронавирусом, однако предупредила, что масочный режим в России, по ее оценкам, сохранится "как минимум, ближайшие один-два месяца".

"Масочный режим необходимо соблюдать и дальше", - рекомендовала Анна Попова.