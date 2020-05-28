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Рубрика: В мире

Венесуэла договорилась с ООН направить часть золота на борьбу с COVID-19

Венесуэла заключила соглашение с Программой развития ООН (ПРООН) о направлении части золотых резервов республики, хранящихся в Банке Англии, на обеспечение поставок продуктов питания и лекарств, необходимых для борьбы с пандемией коронавируса.

Фото: AFP/Venezuelan Presidency
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Такую информацию распространило агентство Reuters, ссылаясь на главу Центрального банка республики Каликсто Ортегу. Согласно договоренности, ПРООН получит средства напрямую. Ортега выразил уверенность в прозрачности действий и беспристрастности ООН. Банк Англии пока не прокомментировал данное соглашение, пишет РИА Новости.

Напомним, в мае Каракас потребовал возвратить хранящиеся в Банке Англии и принадлежащие Венесуэле золотые слитки. Иск на общую сумму в 930 миллионов евро был подан в лондонский суд. В апреле республика не смогла добиться того, чтобы Лондон ответил на запрос о продаже части венесуэльских слитков для передачи полученных средств в фонды ПРООН, которые помогут стране в борьбе с эпидемией COVID-19.

По последним данным, в Венесуэле выявлено 1245 случаев заражения коронавирусом, скончались 11 человек. Однако, по данным Reuters, больницы находятся в плачевном состоянии на фоне сложной экономической ситуации в стране.

В мире Южная Америка Венесуэла Пандемия коронавируса COVID-19

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