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28.05.2020 12:01
Рубрика: Власть

Верховный суд разрешит не платить налоги с прощеных долгов

Текст: Владислав Куликов
Сегодня пленум Верховного суда России обсудил проект постановления, разъясняющего правила прекращения обязательств. В частности, в одном из пунктов проекта говорится, что "прощение долга не свидетельствует о заключении договора дарения, если совершается кредитором в отсутствие намерения одарить должника". Это значит, что в случае списания долгов налоговая не сможет автоматически засчитывать это как дар и начислять налоги.
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Адвокат Вячеслав Голенев назвал прорывной позицию пленума в отношениях между юридическими лицами. Также проект защищает и интересы граждан. "Некоторыми судами в качестве прощения долга квалифицировались скидки, предоставляемые корпорациями гражданам, - говорит он. - Это влекло за собой необходимость обложения сумм скидок (которые предоставляли корпорации при продаже товаров, работ, услуг физических лицам) налогом на доходы физических лиц в качестве материальной выгоды (доходов в натуральной форме) физического лица. Однако скидка влечет за собой установление новой цены продажи, а кредитор-корпорация защищает свой экономический интерес в привлечении большего количества потребителей и поддержании высокого спроса на товар или услугу".

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Нередко долги друг другу прощают юридические лица. "В отношениях между юридическими лицами позиция имеет прорывной характер, - говорит адвокат. - В банкротных процедурах снижается шанс на квалификацию прощения долга как дарения, а значит - ниже шанс на оспаривание и аннулирование сделки. С налоговой точки зрения, позиция может повлиять на пересмотр "повальной" практики налоговых органов рассматривать прощение долга как дарение и облагать сумму "уменьшения" долга (то есть ту сумму или часть суммы долга, которая прощена кредитором должнику) налогом на прибыль организаций как внереализационный доход должника".

В свою очередь, советник Федеральной палаты адвокатов Александр Боломатов назвал проект очень интересным. "Подготовленное постановление включило в себя целый ряд позиций, ранее высказанных Верховным судом РФ, - подчеркнул он. - Что касается прощения долга, то надо учитывать, что эта тема связана с установленным запретом на дарение между юридическими лицами, а также на позицией Налогового кодекса РФ о получении дохода".

По его мнению, одной из задач данного проекта было прояснить возможность применения прощения долга без негативных последствий. "На практике возникали ситуации, когда банки могли отказать в снижении процентов по вкладам со ссылкой на то, что при таком снижении будет иметь место прощения части долга и будет иметь последствия налогового характера или будет недействительно в силу запрета дарения между юридическими лицами, - сказал советник ФПА. - В данном случае Верховный суд РФ четко указал, что уменьшение на будущее процентной ставки на сумму займа само по себе прощением долга не является".

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Также, по его словам, интересным является прямое указание того, что отказ от иска или части исковых требований по спору об исполнении обязательства сам по себе не означает прощение долга и не влечет прекращения обязательства.

После обсуждения проект постановления был отправлен на доработку в редакционную комиссию.

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