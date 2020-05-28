Верховный суд разрешит не платить налоги с прощеных долгов

Сегодня пленум Верховного суда России обсудил проект постановления, разъясняющего правила прекращения обязательств. В частности, в одном из пунктов проекта говорится, что "прощение долга не свидетельствует о заключении договора дарения, если совершается кредитором в отсутствие намерения одарить должника". Это значит, что в случае списания долгов налоговая не сможет автоматически засчитывать это как дар и начислять налоги.

Адвокат Вячеслав Голенев назвал прорывной позицию пленума в отношениях между юридическими лицами. Также проект защищает и интересы граждан. "Некоторыми судами в качестве прощения долга квалифицировались скидки, предоставляемые корпорациями гражданам, - говорит он. - Это влекло за собой необходимость обложения сумм скидок (которые предоставляли корпорации при продаже товаров, работ, услуг физических лицам) налогом на доходы физических лиц в качестве материальной выгоды (доходов в натуральной форме) физического лица. Однако скидка влечет за собой установление новой цены продажи, а кредитор-корпорация защищает свой экономический интерес в привлечении большего количества потребителей и поддержании высокого спроса на товар или услугу".

Нередко долги друг другу прощают юридические лица. "В отношениях между юридическими лицами позиция имеет прорывной характер, - говорит адвокат. - В банкротных процедурах снижается шанс на квалификацию прощения долга как дарения, а значит - ниже шанс на оспаривание и аннулирование сделки. С налоговой точки зрения, позиция может повлиять на пересмотр "повальной" практики налоговых органов рассматривать прощение долга как дарение и облагать сумму "уменьшения" долга (то есть ту сумму или часть суммы долга, которая прощена кредитором должнику) налогом на прибыль организаций как внереализационный доход должника".

В свою очередь, советник Федеральной палаты адвокатов Александр Боломатов назвал проект очень интересным. "Подготовленное постановление включило в себя целый ряд позиций, ранее высказанных Верховным судом РФ, - подчеркнул он. - Что касается прощения долга, то надо учитывать, что эта тема связана с установленным запретом на дарение между юридическими лицами, а также на позицией Налогового кодекса РФ о получении дохода".

По его мнению, одной из задач данного проекта было прояснить возможность применения прощения долга без негативных последствий. "На практике возникали ситуации, когда банки могли отказать в снижении процентов по вкладам со ссылкой на то, что при таком снижении будет иметь место прощения части долга и будет иметь последствия налогового характера или будет недействительно в силу запрета дарения между юридическими лицами, - сказал советник ФПА. - В данном случае Верховный суд РФ четко указал, что уменьшение на будущее процентной ставки на сумму займа само по себе прощением долга не является".

Также, по его словам, интересным является прямое указание того, что отказ от иска или части исковых требований по спору об исполнении обязательства сам по себе не означает прощение долга и не влечет прекращения обязательства.

После обсуждения проект постановления был отправлен на доработку в редакционную комиссию.