Водопады Игуасу начинают восстанавливаться от сильнейшей засухи

Уровень воды в водопадах Игуасу начал восстанавливаться после сильнейшей за последние годы засухи. Об этом рассказал управляющий парка в Аргентине Серхио Акоста.

"Прошедшие недавно дожди увеличили потоки. В начале июня синоптики обещают новую порцию осадков", - со ссылкой на управляющего парком пишет РИА Новости.

Исчезновение воды в водопадах специалисты регистрируют с промежутком от 10 до 15 лет. Предыдущие рекорды были поставлены в 2006, в 1989 и 1978 годах. В то же время случаются и наводнения - примерно каждые 10-12 лет.

Водопады, расположенные на границе Аргентины и Бразилии, в начале апреля почти остались без воды. Отсутствие осадков и закрытие шлюзов плотин на реке Игуасу, расположенных на бразильской стороне, привели к пересыханию знаменитых водопадов.