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28.05.2020 05:15
Рубрика: В мире

Военные РФ доставили гуманитарную помощь нуждающимся семьям Заевфратья

Российские военные провели акции по раздаче гуманитарной помощи в двух поселках в сирийском Заевфратье - Хаддадии и Хатле. Нуждающиеся получили почти 700 продовольственных наборов общим весом почти 3,5 тонны.

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По словам представителя российского Центра по примирению враждующих сторон Павла Егорова, продукты предназначались для малообеспеченных семей, во многих из которых до 10 детей. Россия остается единственной страной, помогающей оказавшимся в трудном положении сирийцам, сообщает ТАСС.

В начале мая российский контейнеровоз "Спарта-2" доставил в сирийский порт Тартус почти 850 тонн гуманитарного груза - 53 контейнера с рисом, крупой, консервами, чаем. Помощь военные РФ передают местным администрациям, представители которых затем распределяют продукты среди населения.

Напомним, ранее мирные жители Сирии поблагодарили Россию за возможность ездить по заевфратскому участку трассы М-4. Движение открылось в обе стороны, теперь каждый день из двух населенных пунктов будут отправляться колонны с гражданскими автомобилями в сопровождении российских военных и беспилотников.

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