Военные РФ доставили гуманитарную помощь нуждающимся семьям Заевфратья

Российские военные провели акции по раздаче гуманитарной помощи в двух поселках в сирийском Заевфратье - Хаддадии и Хатле. Нуждающиеся получили почти 700 продовольственных наборов общим весом почти 3,5 тонны.

По словам представителя российского Центра по примирению враждующих сторон Павла Егорова, продукты предназначались для малообеспеченных семей, во многих из которых до 10 детей. Россия остается единственной страной, помогающей оказавшимся в трудном положении сирийцам, сообщает ТАСС.

В начале мая российский контейнеровоз "Спарта-2" доставил в сирийский порт Тартус почти 850 тонн гуманитарного груза - 53 контейнера с рисом, крупой, консервами, чаем. Помощь военные РФ передают местным администрациям, представители которых затем распределяют продукты среди населения.

Напомним, ранее мирные жители Сирии поблагодарили Россию за возможность ездить по заевфратскому участку трассы М-4. Движение открылось в обе стороны, теперь каждый день из двух населенных пунктов будут отправляться колонны с гражданскими автомобилями в сопровождении российских военных и беспилотников.