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28.05.2020 17:15
Рубрика: Общество

Россия предложила ВОЗ восемь возможных вакцин от коронавируса

Текст: Ирина Невинная
Российские разработчики предложили ВОЗ восемь прототипов вакцин от коронавируса, которые находятся на разных этапах исследований. Об этом сообщила сегодня представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович на онлайн-конференции научного совета РАН.
Фото: Пресс-служба мэрии Москвы Фото: Пресс-служба мэрии Москвы
Фото: Пресс-служба мэрии Москвы

"Сообщалось о гораздо большем количестве разработок в различных научных организациях России, однако в ВОЗ на сегодня зарегистрировано восемь вакцин", - уточнила Мелита Вуйнович. Она подчеркнула большой вклад России в производстве вакцин. В частности, именно в России была создана и успешно применялась в Гвинее вакцина против лихорадки Эбола.

Фото: EPA
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"Некоторые из этих вакцин заканчивают испытания на животных, другие уже начинают клинические исследования на добровольцах", - уточнила Вуйнович.

Всего же в перспективном перечне ВОЗ на сегодняшний день значится 124 прототипа вакцины, основанных на разных платформах, представленных учеными разных стран. Такое разнообразие разработок необходимо, так как вирус SARS-CoV-2 пока еще слабо изучен, и трудно спрогонозировать, какой именно тип вакцины окажется наиболее эффективным.

"Важно что все страны, ученые всего мира объединяют сегодня усилия, обмениваются информацией и имеющимися научными заделами, чтобы быстрей создать вакцину. ВОЗ финансирует перспективные разработки. понимая, что не все они дойдут до последнего этапа - промышленного производства", - отметила Вуйнович. Но стимулировать научную работу по разным направлениям важно, поскольку вакцина создается в условиях пандемии в беспрецедентно сжатые сроки.

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