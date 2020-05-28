Врач объяснила, чего не хватает в организме при частой боли в животе

Достаточно часто при низком количестве клетчатки в рационе, которую организм, в основном, получает из овощей, фруктов, круп и бобовых, человек страдает от постоянных болей в животе. Об этом рассказала врач-проктолог и онколог Елена Смирнова.

Как правило, нехватка клетчатки провоцирует образование так называемых дивертикул. Последние представляют собой мешковидные выпячивания стенки толстой кишки.

- Дивертикулярная болезнь редко встречается в Африке и странах, где население употребляет много клетчатки. А в западных странах реже всего встречается среди вегетарианцев, - отметила врач.

Со временем мешковидные выпячивания, если их вовремя не распознать, увеличиваются в размерах, а мышечный слой над ними истончается. В результате боли в животе усиливаются, сопровождаясь иногда высокой температурой.

- В такой ситуации высок риск кишечной непроходимости, кишечного кровотечения, разрыва дивертикула с перитонитом. Поэтому важно вовремя обратиться к специалисту, - отметила врач.

При недуге к болям в животе часто присоединяются нарушения стула (запоры или диарея) и вздутие живота.

Особенно насторожиться стоит, если симптомы проявляются в пожилом возрасте.