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28.05.2020 15:54
Рубрика: Общество

Врачи объяснили успех немцев в борьбе с коронавирусом

Текст: Наталья Панасенко
В Германии возобновился чемпионат по футболу. Матчи пока проходят без зрителей. Фото: STUART FRANKLIN/EPA В Германии возобновился чемпионат по футболу. Матчи пока проходят без зрителей. Фото: STUART FRANKLIN/EPA
В Германии возобновился чемпионат по футболу. Матчи пока проходят без зрителей. Фото: STUART FRANKLIN/EPA

Карантинные меры в Германии постепенно смягчаются, страна возвращается к нормальной жизни. Die Welt назвала несколько причин, способствовавших стабилизации ситуации с коронавирусом. Однако, пишет газета, риск второй волны нельзя исключать.

Жизнь немцев возвращается в привычное русло: люди снова сидят в ресторанах, посещают магазины и парикмахерские. Пока что послабление карантинных мер не привело к росту числа новых инфицированных, хотя у экспертов были опасения, что это случится

Фото: Tobias SCHWARZ / AFP
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За последние несколько дней институт имени Роберта Коха (RKI) зафиксировал от 300 до 600 новых случаев инфицирования в день. Для сравнения: в начале апреля ежедневно было около 6000 инфицированных.

Важное значение в оценке процесса инфицирования имеет так называемое репродуктивное базовое число (Ro), или среднее количество случаев заболевания, вызванное одним больным. Если оно постоянно ниже единицы, эпидемия медленно стихает. По оценкам RKI, в начале марта этот показатель составил около трех: в среднем один инфицированный человек заразил трех других.

Эпидемиолог Рафаэль Миколайчик из Галле-Виттенбергского университета имени Мартина Лютера объясняет майскую статистику уменьшением контактов между людьми, что привело "к уменьшению количества репродукций".

По данным RKI, последние несколько дней Ro в Германии был между 0,7 и 0,8. Это означает, что ежедневно заболевают коронавирусом меньше людей, чем выздоравливают. По словам Миколайчика, чтобы избежать увеличения количества инфицированных, достаточно уменьшить контакты людей.

Если бы Германия ввела карантинные ограничения позже или они были бы менее строгими, число инфекций было бы намного больше. Тем не менее, подчеркивает эпидемиолог, о распространении вируса еще многое не известно.

Фото: iStock
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По словам вирусолога Мелани Бринкман, научной сотрудницы Центра исследования инфекционных заболеваний имени Гельмгольца в Брауншвейге, также имело значение требование носить защитную маску. Однако, сообщает Бринкман, "после открытия первых магазинов 20 апреля выяснилось, что число Rо немного выросло, поскольку были ослаблены требования по ношению маски".

Вирусолог Йонас Шмидт-Чанасит из института тропической медицины им. Бернхарда Нохта называет три основные причины низкого уровня заболеваемости в настоящее время: запрет мероприятий с большим количеством людей, правила гигиены и соблюдение правил дистанции. "Было важно преодолеть первую волну эпидемии, - говорит он, - и мы преуспели".

Есть ли риск второй волны? Эпидемиолог Миколайчик предупреждает: "Вторая волна - это очень реальная опасность". Дальнейшее развитие пандемии зависит от политиков и дисциплинированности общества. Важно, чтобы значение Rо оставалось ниже единицы, говорит вирусолог Бринкман. В этом случае органы здравоохранения смогут контролировать ситуацию - прервать цепи заражения путем отслеживания контактов и карантина. "Тогда мы сможем предотвратить вторую волну эпидемии, - убеждена Бринкман. - Важно, чтобы люди собирались только небольшими группами, носили защитные маски, особенно когда находятся в помещениях с людьми, которых не знают".

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