За время пандемии в России увеличилось количество благотворительных платежей. Граждане активно жертвуют на борьбу с коронавирусом. В апреле был зафиксирован значительный рост переводов через "Яндекс. Деньги" различным НКО, помогающим людям в тяжелой жизненной ситуации.

По данным аналитиков, количество онлайн-переводов таким НКО увеличилось в марте на 37 процентов по сравнению с февралем, а в апреле - еще на 38 процентов. Всего же за два весенних месяца россияне отправили почти в два раза больше онлайн-пожертвований, чем до начала эпидемии. Средний платеж составил рекордную за последние полтора года сумму - 1021 руб. "В марте в связи с общей дестабилизацией положения в стране количество средств, переводимых на благотворительность, снизилось в сравнении с мартом 2019 года на 2 процента, - сообщает пресс-служба компании "QIWI-Кошелек". - В апреле ситуация изменилась, пожертвования выросли на 17 процентов в сравнении с апрелем прошлого года и на 12 процентов - в сравнении с мартом 2020 года". Такой же рост показала и благотворительная программа QIWI "ВСЕМ", где количество перечисленных гражданами средств увеличилось на 12 процентов в сравнении с мартом. "Мы надеемся, что эта динамика сохранится и в дальнейшем,- говорят в пресс-службе компании.- Поэтому призываем всех не оставаться безучастными и помогать тем, кто в этом нуждается, любыми способами".

За время пандемии в России увеличилось количество благотворительных платежей

Благотворительность стала в России распространенным занятием. Как свидетельствуют опросы, каждый пятый, когда-либо совершавший добрые дела, уже считает эту деятельность важной частью своей жизни, а половина тех, кто никогда не участвовал в благотворительности, не исключают такой возможности.

Какие мотивы движут участниками благотворительных проектов? Чем отличаются люди, предпочитающие оказывать финансовую помощь, от помогающих делами? Что мешает гражданам заниматься благотворительностью и что могло бы стать стимулом для тех, кто пока остается в стороне? Исследование, проведенное фондом "Общественное мнение" совместно с порталом "Добро.Mail.ru", позволило составить собирательный портрет российского благотворителя. Это и мужчины, и женщины в равной степени. Если приложить к ним известную концепцию "Пирамида Маслоу" об удовлетворении потребностей человека, то благотворители - это люди, у которых первичные потребности удовлетворены. Они помогают не только деньгами, но и делом. Занимаются волонтерством. Регулярно или хотя бы время от времени принимают участие в решении социальных проблем. Их гражданская деятельность включает в себя практики взаимопомощи и самопомощи, участие в благотворительности. Кроме того, российские благотворители - это в большинстве своем люди, проживающие в городах-миллионниках, где сильнее развита инфраструктура, выше уровень жизни и поэтому больше возможностей заниматься благотворительностью. Их возраст - от 30 до 50 лет. Примерно 60 процентов благотворителей женаты или замужем, 65 процентов имеют детей. Это люди, которые получили образование, состоялись в карьере, имеют стабильный доход. При этом 66 процентов благотворителей каждый день выходят в интернет. Это еще одно информационное поле, в которое включены люди, желающие кому-то помогать. Имеет значение и статус занятости. Например, 11 процентов благотворителей занимают руководящие должности.

Социологи выясняли, кому помогают чаще и охотнее. Оказалось, незнакомым людям помогают 46 процентов опрошенных. Был также вопрос: "Кому вы готовы помочь в первую очередь?" Имелась в виду готовность помогать детям, взрослым или пожилым людям. Половина опрошенных ответили, что возраст не имеет значения. Именно детям готовы помогать 32 процента респондентов, пожилым - 12 процентов. Готовность помогать взрослым выразили только 2 человека из 533 опрошенных (в статистическом выражении это ноль процентов). Что же касается готовности помогать животным, то, как показали опросы, коты и собаки заслужили здесь второе место после детей, обойдя даже стариков.

О предпочтительных способах помощи российские граждане высказались тоже вполне ожидаемо. Почти половина опрошенных готовы помогать деньгами, поскольку это не требует трудозатрат или иных усилий. На втором месте (33 процента) помощь вещами. Делом готовы помогать 27 процентов респондентов. Донорством - 6. И 9 процентов ответили, что их помощь выражалась бы в чем-то другом.

Развитию благотворительности в России, как показывают опросы, более всего мешают недоверие к этому роду деятельности и недостаток информации. Большинство россиян считают, что благотворительные фонды связаны с мошенничеством. "В обществе сложились стереотипы, мешающие развитию благотворительности, - говорит старший специалист фонда "Общественное мнение" Екатерина Богомолова. - Например, люди думают, что помогать можно только большими деньгами, а если перечислить 10 рублей, то это роли не сыграет. Человек рассуждает так: чтобы помогать, надо иметь много денег, а у меня их нет, я сам нуждаюсь в помощи. О том, что помощь возможна в пределах 100 рублей, если это помощь достаточно массовая, никто не думает. И еще один стереотип: считается, что не нужно рассказывать о своих добрых делах, что это некрасиво - афишировать свою благотворительность".

По мнению экспертов, благотворительность стала не столько более распространенной, сколько более осознанной

По результатам опросов нельзя сделать вывод, что благотворительность в России динамично развивается. Масштабной динамики нет. В 2014 году 76 процентов граждан заявляли, что не имеют опыта благотворительности, и сейчас примерно столько же. Колебания есть, но они незначительны. По мнению экспертов, благотворительность стала не столько более распространенной, сколько более осознанной. Рост благотворительных платежей за время пандемии подтверждает эту тенденцию.