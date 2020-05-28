Xiaomi привезла в Россию Mi Smart Band 4 с NFC, телевизоры и смартфоны

Вот уже второй год подряд компания Xiaomi устраивает масштабный ивент в России и запускает множество важных и долгожданных новинок на наш рынок. К большому сожалению, из-за сложной эпидемиологической ситуации в России ивент пришлось полностью перенести в онлайн, что совершенно не помешало ни журналистам, ни преданным Mi-фанатам. На презентации традиционно царила уютная дружеская атмосфера, а представленные новинки взбудоражили умы поклонников топовых девайсов за свои деньги. Что же крутого на этот раз приготовила Xiaomi для российского рынка? Давайте посмотрим на новинки вместе!

Долгожданный Mi Smart Band 4 с NFC

Россия стала первым рынком за пределами Китая, где Xiaomi выпустила самый популярный фитнес-трекер мира в данной конфигурации. Почётно, ничего не скажешь.

Xiaomi Mi Smart Band 4 NFC. Фото: Внешняя пресс-служба Xiaomi в России

Из деталей анонса становится ясно, что работать Mi Smart Band 4 будет при помощи фирменного платёжного сервиса Mi Pay, который был создан в тесном сотрудничестве с MasterCard. Как можно догадаться, это означает, что к Mi Smart Band 4 NFC можно будет привязать исключительно банковские карты системы MasterCard. Добавление карт осуществляется при помощи мобильного приложения Mi Fit, а операции по оплате на терминалах не требуют использования смартфона.

Список банков-партнёров появится на официальной странице Mi Pay чуть позднее, на старте обещана интеграция со всеми ведущими банками России. В продажу новинка поступит 16 июня и будет доступна для покупки в Mi Store, Билайн, DNS, Мегафон, МТС, М.Видео, Эльдорадо, Ноу-Хау, Связной, AliExpress Tmall, Wildberries, Ситилинк, Технопарк и OZON по цене 3990 рублей.

Круто, что Xiaomi показывает любовь к российскому рынку не только на словах, но и на деле. Надеемся, что в обозримом будущем к Mi Pay можно будет привязывать карты других платёжных систем, а список банков-партнёров будет постоянно расширяться.

Новые Mi TV 4S на 50 и 65 дюймов

Решив все проблемы с поставками нашумевших в прошлом году телевизоров Mi TV 4S и 4A компания решила расширить текущую линейку двумя новыми моделями - на 50 и 65 дюймов соответственно.

Mi TV 4S 65 дюймов. Фото: Внешняя пресс-служба Xiaomi в России

В новинках установлено железо от флагманской модели Mi TV 4S прошлого года, а также используется стильный металлический корпус - специально для российского рынка. Для тех, кто не помнит или не знает характеристик флагманской модели предыдущего года, напомним, что это 4K-экран с разрешением 3840x2160 пикселей, HDR, Android TV 9.0, 2 Гб оперативной и 8 Гб постоянной памяти, 3 HDMI-порта, 3 USB, Ethernet, "тюльпаны", Wi-Fi и Bluetooth.

Помимо всего прочего, новинки получили обновлённый пульт управления с большим количеством функциональных клавиш по сравнению с предшественником. Mi TV 4S 50 и 65 дюймов работают под управлением фирменной оболочки PatchWall с упором на визуальный контент. Из коробки по-прежнему поставляются все популярные стриминговые сервисы ("Кинопоиск", "Амедиатека", МегаФонТВ, "24часаТВ", TvZavr, ivi, Okko, SPB TV и куча других, включая эксклюзивные Neverthink и RedBull TV).

Mi TV 4S 50" поступает в продажу 21 июня по цене 28 990 рублей и будет доступен в следующих официальных каналах: Mi.Com, официальные магазины Mi Store, DNS, "Беру", "Мегафон", РБТ, "Связной", AliExpress Tmall, Wildberries, "Ситилинк", "Корпорация Центр" и "Онлайн-трейд.ру". Mi TV 4S 65" также можно будет приобрести с 21 июня, однако эта модель будет доступна эксклюзивно в розничной сети DNS. Цена 65-дюймовой версии телевизора составит 49 990 рублей, но Xiaomi обещает, что в течение первых трёх недель её можно будет купить по специальной цене в 44 990 рублей.

Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro - претенденты на трон среднебюджетного сегмента

Xiaomi также анонсировала и расширение модельного ряда среднебюджетной линейки Redmi Note в виде двух новых смартфонов - Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro.

Xiaomi Redmi Note 9. Фото: Внешняя пресс-служба Xiaomi в России

Redmi Note 9 основан на новом и довольно мощном чипсете от MediaTek Helio G85, став первым смартфоном в мире, получившим данный процессор. Смартфон обладает батареей ёмкостью 5020 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт, сканером отпечатков пальцев на задней крышке, 48-мегапиксельной камерой вместе с ультраширокоугольной линзой, макрообъективом и сенсором глубины, а также вариантами 3/64 и 4/128 Гб памяти на выбор. Фронтальная камера врезана в смартфон в виде глазка с левой стороны и имеет размеры чуть больше, чем у Redmi Note 9S.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Фото: Внешняя пресс-служба Xiaomi в России

Redmi Note 9 Pro получил процессор Qualcomm Snapdragon 720G, 6 Гб оперативной и 128 постоянной памяти, основной 64-мегапиксельный сенсор с 8-мегапиксельным ультрашироким объективом, дополненный 5-мегапиксельной макролинзой и 2-мегапиксельным сенсором глубины. Xiaomi пообещала, что благодаря ёмкому аккумулятору на 5020 мАч смартфон будет работать минимум один день при активном использовании, а в комплекте будет лежать 33-ваттное зарядное устройство, которое будет заряжать смартфон до 57% за 30 минут.

Redmi Note 9 будет доступен на российском рынке в трёх цветах с очень поэтичными названиями: "Звёздная пыль", "Белый айсберг" и "Синяя мгла". В продажу смартфон поступит 11 июня по цене 16 990 рублей за версию 3/64 ГБ и 18 990 рублей за версию 4/128 ГБ. С 11 по 19 июня будет действовать специальная акция, в рамках которой покупатели Redmi Note 9 получат в подарок беспроводные наушники Mi True Wireless Earphones Basic.

А вот Pro-версия смартфона поступит в продажу чуть раньше своего младшего брата - 4 июня по цене 23 990 рублей за версию с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ хранилища. Смартфон будет предложен в трёх цветовых вариантах: "Звёздная пыль", "Белый айсберг" и "Зелёные тропики". Для покупателей этой версии Xiaomi также обещает подарок при покупке в период с 4 по 12 июня - Mi Smart Band 4 (правда пока не очень понятно, будет ли это NFC-версия или нет).

Флагманский смартфон компании Mi 10

Эта новинка стала самой предсказуемым анонсом ивента, так что особых восторгов смартфон не вызвал. Новинка имеет на борту самые передовые характеристики, а именно: процессор Qualcomm SnapDragon 865, 108 Мп модуль основной камеры, NFC, аккумулятор объёмом 4780 мАч, ОЗУ стандарта LPDDR5, хранилище UFS 3.0, Wi-Fi 6 и кучу других интересных вещей, подробнее про которые мы расскажем в полном обзоре Xiaomi Mi 10.

Xiaomi Mi 10. Фото: Внешняя пресс-служба Xiaomi в России

Смартфон поступит в продажу 11 июня и будет доступен для приобретения только в онлайн-магазинах (с чем связано данное решение, не очень понятно). Смартфон будет продаваться с объемом памяти 8+256 ГБ и в двух цветовых вариантах: "Коралловый зелёный" и "Дымчатый серый".

А теперь приготовьтесь к совсем нетипичным для Xiaomi ценам. Официальная российская цена Mi 10 составит аж 69 990 рублей, что действительно переводит смартфон в разряд флагманских, а значит, что и требования к нему будут предъявляться совершенно иные. Естественно, не обошлось и без подарка: в период с 4 по 10 июня при покупке смартфона у официальных партнёров Xiaomi, первые покупатели получат в подарок Redmi Note 8 Pro с объёмом памяти 6/128 ГБ. Интересно будет посмотреть, как фанаты компании воспримут такое резкое повышение цены на флагманские устройства. Впрочем, для тех, кому цена показалось высокой, у китайской компании остался последний козырь в рукаве...

Mi Note 10 Lite - более доступная версия прошлогоднего камерофона

При первом взгляде на характеристики Mi Note 10 Lite довольно сложно понять, в чем отличия между старшей и "облегчённой моделью", но они, конечно, есть. Mi Note 10 Lite работает на базе чипсета Qualcomm Snapdragon 730G, который стоит и в старшей версии смартфона, обладает системой из четырёх камер, центральным элементом которой стал 64-мегапиксельный сенсор Sony IMX686, поставляется даже с чуть более ёмким аккумулятором - 5260 мАч, а отличается от своего старшего брата лишь отсутствием технологии Always on display, не таким ярким экраном и отсутствием 2-кратного оптического зума.

Xiaomi Mi Note 10 Lite. Фото: Внешняя пресс-служба Xiaomi в России

Зато даже официальная цена новинки будет гораздо более приятной, чем у обычного Mi Note 10. Продажи смартфона в России стартуют 29 мая по цене 32 990 рублей за версию с памятью 6/128 ГБ. Ну и, конечно же, уже по традиции - подарки. С 29 мая по 7 июня первые покупатели Mi Note 10 Lite получат в подарок смартфон Redmi 8A.

На наш субъективный взгляд, большая часть новинок получилась очень интересной и действительно стоит внимания пользователей. С нетерпением будем ожидать начала старта продаж каждой из новинок, чтобы сделать несколько полных обзоров.