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Xiaomi привезла в Россию свой мощнейший смартфон Mi 10. Цена

Текст:   Антон Благовещенский
28.05.2020,  
21:52
Смартфон Xiaomi Mi 10. Фото: Xiaomi Смартфон Xiaomi Mi 10. Фото: Xiaomi
Смартфон Xiaomi Mi 10. Фото: Xiaomi

Компания Xiaomi в ходе онлайн-презентации анонсировала ряд новинок, включая флагманскую модель смартфона Mi 10. Аппарат получил топовый чип Qualcomm Snapdragon 865, самый мощный для Android-устройств, а также 8/256 Гб памяти.

Смартфон Xiaomi Mi 10. Фото: Xiaomi

Стоимость новинки составит 69990 рублей. Покупатели, оформившие предзаказ до старта продаж (он намечен на 11 июня), смогут получить в подарок смартфон Redmi Note 8 Pro с 6/128 Гб памяти.

Среди других характеристик Xiaomi Mi 10: дисплей-водопад Super AMOLED с диагональю 6,67 дюйма, частотой обновления 90 Гц и разрешением FullHD+, квадрокамера (основной 108 Мп, широкоугольный, зум и макро) с поддержкой съемки видео в разрешении 8K, аккумулятор на 4870 мАч с поддержкой быстрой зарядки на мощности 30 Вт.

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Также на презентации были представлены долгожданный Xiaomi Mi Smart Band 4 с поддержкой NFC, новые телевизоры и бюджетные смартфоны линейки Redmi Note 9.

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